V Lenoře začala demolice výbuchem zničeného domu

Do domu s číslem popisným 31 v Lenoře se ve čtvrtek zakousla těžká technika. Do Vánoc by po bytovce, kterou na začátku října zničil výbuch a následný požár, už nemělo být ani památky. Deníku to potvrdil Jaroslav Vlach z táborské firmy, která demolici zničeného objektu provádí.

Demolice vybuchlého objektu v Lenoře začala ve čtvrtek 5. prosince. | Foto: Deník/ Stanislav Falář