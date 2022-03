O návrh rekreačního objektu požádali architekty Milenu Kubiszovou a Ondřeje Volného. „Chtěli jsme mít oázu klidu severského typu s výhledem do přírody. Bohužel vzhledem k životním událostem, jsme účel stavby změnili na sezónní pronájem,“ dodala Blažková.

„Díky chytrému architektonickému řešení, celkové orientaci budovy a usazení do torza obvodových zdí původního statku, nabízí Gvendolína klid vhodný k odpočinku,“ upřesnila majitelka.

Aktivní dovolená i relax

Dřevostavbu si oblíbily rodiny s dětmi i party přátel. „Je to ideální lokalita pro výlety, lidé tu odpočívají i aktivně, jezdí na kole, v zimě na běžkách, užívají si bazén s protiproudem. Pro každého hosta máme připravenou brožuru s tipy na výlety. V ní jsou přesně popsaná míst i s QR kódem,“ popsala Eva Blažková.

Tyto lokality sama s rodinou navštívila, a tak je může doporučit. „Jde například o krásnou Stezku údolím Lužnice, hrad Choustník, nebo Chýnovské jeskyně,“ upřesnila.

Památka na tatínka

Zdroj: Youtube

Díky svému otci Vladimírovi Poštulkovi, který byl známý textař, ale i gurmet-kritik, má celá rodina kladný vztah k jídlu a restauracím. „Proto také vřele doporučujeme restaurace v okolí, v Táboře nebo Černovicích,“ řekla.

Pan Poštulka se dostavby bohužel nedožil, zemřel v roce 2019. „Ale když jsme vybírali název pro dům, tak bylo jasné, že ho pojmenujeme po něčem, co táta vymyslel. Název Gvendolína je tak pocta mému otci,“ poznamenala. Jde o jeho píseň z roku 1994 týkající se modré lodi, kterou zpívá Hana Zagorová.

V zimě si oblíbili i blízkou sjezdovku. „Díky dceři jsme začali navštěvovat lyžařský areál Monínec, kde je úžasná školka lyžování pro děti, a navíc se nachází v dobré dojezdové vzdálenosti,“ dodala další osobní doporučení.

Nezapomenutelným zážitkem se pro majitele Gvendolíny stala svatba. „Svatebčanům jsme ji vymlouvali, protože se nám objekt zdál kapacitně malý, maximálně pro osm osob. Nakonec jsme byli mile překvapeni, jak nádherná životní událost to byla. I novomanželé byli nadšení,“ popsala.

Každé roční období má kouzlo

V Lejčkově je podle ní každé období krásné. „Vše má své kouzlo a díky oknu v Gvendolíně jsme si to uvědomili na plno. Snídaně v okně, když se do něj od rána opírá sluníčko, jsou i v zimě nezapomenutelné. V podstatě se v něm prolíná také umění s přírodou, protože okno je jako živý obraz, který se stále mění,“ zasnila se.

Úžasní jsou kromě lokality také místní lidé. „Máme tu skvělé sousedy, starousedlíky, kteří vždy pomůžou,“ uzavřela Eva Blažková Poštulková.

Lejčkova chata v Jižních Čechách



V jižních Čechách u malého rybníku přistál rekreační skvadroid. Původní vesnické stavení se nedalo zachránit. Jeho obvodové torzo se proměnilo na kamenný plot chránící soukromí zahrady a nového domu. Vytváří intimní zákoutí uvnitř zatím holého pozemku. Zeď je přerušena průhledy a brankami. Skvadroid je natočen širokým kukátkem do zeleného údolí. Směrem do vesnice má siluetu okolních domů. Velkými bočními průhledy majitelům neunikne, co se děje uvnitř zahrádky a u bazénu. Zdroj: Skvadra architekti