"Významná funkcionalistická stavba v nájmu Technických služeb a měla by být využívána jako sklad, zjistili jsme, že se z domu stalo útočiště drogově závislých. Při náhodné cestě kolem domu jsme zjistili, že dům není zajištěný a je znovu, stejně jako v letech 2012-2014, volně přístupný. Uvnitř je nepořádek, stopy po požáru, výkaly, použité injekční stříkačky. Dochované původní vybavení je poničené vysklená okna, uřezané původní designové kliky, dveřní výplně poškozené," napsala Barbora Koritenská. Vilu mají v současné chvíli pronajatou Technické služby Prachatice jako sklady. O prodloužení nájmu tehdy před dvěma lety žádal i spolek Živá vila právě za účelem konání dalších kulturních akcí.

Právě Barbora Koritenská a Libor Staněk stáli před několika lety za založením spolku Živá vila, který si vilu nejen užíval pro kulturní akce, ale také se snažil o její zápis mezi kulturní památky, s tím nesouhlasí vedení města a zápis ze seznam kulturních památek se podařilo zase vymazat. Přitom řada odborníků tvrdí, že vila je jedinečnou funkcionalistickou stavbou. Spolek Živá vila měl od prachatické radnice vilu pronajatou pro koncerty a další kulturní akce. Při jedné z nich navštívili také potomci Johanna Nepomuka Krale, který ji nechal postavit pro svou rodinu.

Vila je mnoho let na seznamu staveb k demolici, protože v místech, kde stojí má vést přeložka silnice. Jenže ta je naplánována už přes dvacet let a ještě ke stavbě nedošlo. I tak ale prachatická radnice raději nájemní smlouvu spolku Živá vila vypovědělo. Tehdy to bylo pro případ, že by Jihočeskému kraji podařilo vykoupit zbylé pozemky pro stavbu obchvatu. Za dva roky ale možnost stavět přeložku nikam neposunula.

"Už několik let upozorňujeme na nesporné architektonické kvality této stavby. Prachatice ani celé Jižní Čechy nemají významnější stavbu, která je inspirována architekturou Adolfa Loose," říkají Barbora Koritenská a Libor Staněk. Poukazují i na fakt, že letos je to 150 let od narození Adolfa Loose a v celé republice se konají akce v rámci Roku Adolfa Loose. "Město tuto naši činnost nereflektuje a dokonce se nechová jako řádný hospodář. Záměrně nechává stavbu napospas sociálně nepřizpůsobivým spoluobčanům. Jak je možné, že městu Prachatice ani Technickým službám nevadí, že v budově, kde mají uložený městský majetek je sídlo sociálně patologických jevů," ptají se zástupci spolku Živá vila.

Požádali jsme Martina Malého, starostu města Prachatice, a jeho zástupce Jana Klimeše mailem o jejich vyjádření. V tuto chvíli čekáme na odpověď.