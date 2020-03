K vyhlášení nouzového stavu nyní není důvod, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nastal by, pokud by se koronavirus epidemicky šířil. Bezpečnostní rada to probere ve středu.

Nemocnice Na Bulovce v Praze monitoruje stav všech tří lidi, kteří se po návratu z Itálie nakazili novým typem koronaviru. V pondělí byli podle vedení nemocnice bez příznaků, neměli tedy teplotu ani kašel. Další testy jim lékaři udělají do konce týdne. Jak je vlastně Bulovka připravená na případné šíření nakázy? Co když vypukne epidemie nemoci COVID-19 v Česku naplno? Více ZDE .

Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská uvedla, že na jihu Čech zatím nemáme potvrzený žádný případ koronaviru ani podezření. „Myslím si, že je to otázka času, kdy koronavirus dorazí na jih Čech,“ sdělila a potvrdila, že Krajský úřad Jihočeského kraje zaznamenal 127 telefonátů.

„My jsme vyhodnotili minulá opatření. Konstatuji, že linky, které jsme zřídili, jsou opravdu vytížené a ukazuje se nám určité spektrum dotazů. Lidé, kteří se vracejí z rizikových oblastí skutečně na linky volají a dostává se jim příslušných pokynů,“ komentovala situaci hejtmanka.

Doplnila, že Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje nyní zřizuje další linku. "Chtěli bychom, aby kontakt mezi námi a obyvatelstvem byl co nejužší, protože jedině tak můžeme rychle reagovat na nastalou situaci.“

Podle slov hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské je k pondělku pravděpodobně 80 lidí v domácí karanténě.

Doporučení hejtmanky:

Hejtmanka Ivana Stráská také nedoporučuje výjezdy do zemí, kde je nyní koronavirus. „Já bych chtěla znovu zopakovat pro všechny, kteří přijíždějí z rizikových oblastí, kterými je pro nás především severní Itálie, aby se chovali zodpovědně vůči své rodině, sami sobě a svému okolí. Také, aby kontaktovali hygienickou stanici telefonicky. Případně telefonicky kontaktovali svého obvodního lékaře,“ vysvětlila. Hejtmanka dále upozornila na návštěvy seniorů, pokud se někdo vrátí například z Itálie. „Senioři jsou nejohroženější kategorií obyvatelstva. Pokud jste se vrátili z nějaké rizikové destinace, zvažujte prosím návštěvu svých rodičů a prarodičů,“ zdůraznila.

Nemocnice v Jihočeském kraji mají v tuto chvíli dostatek ochranných prostředků.

Podle jejích slov nepřispívají současné situaci velké hromadné akce. „Apeluji na všechny, aby nejen zvažovali cestu do rizikových oblastí, ale, aby také zvažovali konání akcí, kde se setkává velké množství lidí,“ řekla s tím, že není žádná jiná prevence, než dodržovat hygienu, dodržovat určitý odstup, sledovat lidi, kteří mají projevy virózy. „A je potřeba si pečlivě mýt ruce,“ shrnula hejtmanka.

Domácí karanténa je nařizována podle ní tehdy, jestliže člověk přijel z nějaké rizikové oblasti. „Znamená to, že on by se měl zdržovat kontaktu s dalšími lidmi, nicméně v této chvíli to neznamená uzavření jeho domácnosti. Ostatní členové domácnosti by měli dodržovat určitá pravidla v kontaktu s ním, ale nejsou omezeni do té doby, dokud se neprojeví samozřejmě nějaké další příznaky,“ upřesnila.

Hejtmanka také uvedla, že Jihočeský kraj je v kontaktu se středními školami. „Nechali jsme si zpracovat přehled všech škol, které byly a které mají záměr cestovat do destinací, kde se vyskytuje koronavir. Doporučujeme zvážit tuto cestu. Znovu opakuji, jakmile máte jakékoliv příznaky, kontaktujte hygienu, je potřeba se chovat tak, abychom nenakazili další lidi."

Jak se připravují regiony:

Město Jindřichův Hradec v tomto okamžiku postupuje podle dohody s krajským úřadem, hygienickou stanicí a nemocnicí. "Máme připravená opatření, která vyplývají ze zákona. Nicméně v současné době se jedná o opatření, která nijak nezasahují do běžné činnosti a života obyvatel našeho města. V první řadě je třeba respektovat doporučení, která byla vydána na letácích a zveřejněna v médiích. A protože v našem okrese včera skončily jarní prázdniny, tak bych chtěl všechny obyvatele Jindřichova Hradce vyzvat, pokud byli lyžovat v rizikových oblastech v Itálii, aby postupovali přesně podle doporučení. Jinak ale nedochází k žádným omezením a žádná z připravených krizových opatření zatím nerealizujeme," uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Studenti pražské zemědělské univerzity zůstávají dva dny doma

Jednadvacetiletá Dominika Váchová z Jindřichova Hradce studuje ve druhém ročníku oboru kynologie na České zemědělské univerzitě v Praze. "Profesor, který u nás přednášel, je jedním z nakažených koronavirem. Dnes ráno mi volali kamarádi, že na ČVUT, kde ten samý profesor obhajoval doktorát, vyhlásili mimořádné prázdniny. Tak jsem hned hledala nějaké informace z naší školy, ale nic se nikde nedělo, tak jsem do školy odjela. Během cesty ale přišla emailem zpráva, že ve škole zasedl krizový štáb a rozhodl, že se škola zatím na dva dny uzavře, ať tam nejezdíme. Vrátila jsem se tedy zpět. O dalších opatřeních se rozhodne v nejbližší době," uvedla studentka.

Od pondělí 2. března je Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích uzavřen pro vstup rodinných příslušníků obyvatel a veřejnosti, a to s ohledem na vývoj situace koronaviru v České republice. Podle slov Hany Vojtové, ředitelky zařízení, se jedná o preventivní opatření s cílem maximalizovat ochranu obyvatel domova seniorů. "Od pondělí 9. března pak budou platit omezené návštěvní hodiny vždy od 13 do 15 hodin s tím, že návštěvy budou nosit roušky," uvedla ředitelka domova.

Základní škola Smetanova ve Vimperku rozeslala rodičům dětí informace, které vydala krajská hygienická stanice. "Zároveň jsme se rozhodli, že s dětmi nebudeme v letošním školním roce cestovat do zahraničí. Měli jsme to sice v plánu, ale neměli jsme ještě nikde nic pevně rezervováno," vysvětlila ředitelka Dagmar Rückerová. Doplnila, že děti učitelé nabádají k dodržování hygienických návyků. "Ale citlivě, nechceme děti děsit," poznamenala.

Zákaz návštěv zatím nevydala prachatická nemocnice. Podle slov Michala Čarvaše, ředitele nemocnice, zatím neobdrželi žádné pokyny v tomto smyslu od hygieniků. "Každopádně, jsme připraveni i na případ, že by k nám pacient s podezřením na toto onemocnění přišel," poznamenal.

Rodičům školáků zaslala informace o hygienických opatřeních Hana Bolková, ředitelka Základní školy v Národní ulici v Prachaticích. Zároveň v pondělí ráno rozeslala dotazník, aby zjistila aktuální nemocnost u dětí. "Ta je jedenáctiprocentní. Ptali jsme se i na případnou návštěvu například Itálie, ale žádné z dětí v ní aktuálně nebylo," doplnila.

Domov pro seniory Kaplice se řídí pokyny zřizovatele, tedy kraje, a Krajské hygienické stanice. "A ty jsou zcela jasné," říká ředitelka domova Vladimíra Holczerová. "Jsou podobné jako při chřipkové epidemii. Také předběžně u návštěvníků domova zjišťujeme, jestli se nepohybovali někde v ohniskách nákazy." Jinak návštěvy klientů domov nijak neomezuje. Všichni také mají v domově k dispozici patřičné antibakteriální prostředky a ochranné pomůcky.

Na situaci ohledně možné nákazy novým koronavirem zareagovala i jindřichohradecká nemocnice, která už na konci minulého týdne vydala informační leták, který místním obyvatelům doporučuje, jak se mají v případě podezření z nákazy nebo při návratu z postižených lokalit chovat.

„Existují dvě skupiny situací, do kterých se veřejnost může dostat. Pokud se vrací z rizikových oblastí a nemají žádné příznaky onemocnění, tak by se měli telefonicky hlásit na Krajské hygienické stanici. Pokud mají projevy chřipkového onemocnění, ale jejich stav není vážný a nemají velikou dušnost, tak by měli zůstat doma, neměli by navštěvovat ordinace praktických lékařů ani urgentní příjem. Měli by telefonicky informovat svého obvodního lékaře, který mu potom ve spolupráci s hygienickou stanicí doporučí další opatření,“ uvedl člen představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec Vít Lorenc. "Závažné případy jsou pak převáženy na infekční oddělení českobudějovické nemocnice. Není ale třeba propadat panice. Jindřichohradecká nemocnice je připravená na krizové varianty, pokud by došlo k epidemii ve větším rozsahu. Máme k dispozici krizový plán, který jsme schopni velice rychle realizovat,“ dodal Vít Lorenc.

Město Písek zveřejnilo prostřednictvím svých facebookových stránek vyjádření starostky Evy Vanžurové k dění kolem koronaviru adresované obyvatelům města. "Ráda bych všechny ujistila, že město Písek a hlavně bezpečnostní rada ORP Písek sleduje veškeré dění kolem této záležitosti," uvádí starostka s tím, že město je v kontaktu s krajským úřadem, českobudějovickou nemocnicí i ministerstvem. "Není důvod k panice," apeluje Eva Vanžurová na Písečáky.

Dačická nemocnice pravidelně informuje své zaměstnance a samozřejmě i pacienty o aktuálním stavu výskytu koronaviru. "A sháníme roušky. Dodavatelé nám sdělují, že mají prázdné sklady a nejsou schopni roušky dodávat. Nějaký základ sice máme, ale to je pouze pro naše potřeby v případě setkávání se s nemocnými lidmi. Pacientům radíme, aby ve společných prostranstvích, jako například v hromadné dopravě, věnovali pozornost základním hygienickým opatřením. Aby nekýchali do prostoru, neprskali kolem sebe, ale snažili se chránit sebe i ostatní. A hlavně aby si řádně myli ruce. Na stránkách českobudějovické nemocnice je k dispozici video, které ukazuje, jak se mají ruce správně mýt," uvedla ředitelka Nemocnice Dačice Miroslava Člupková. Zákaz návštěv nemocnice zatím nezavedla, ani v souvislosti s chřipkovou epidemií. "Nemocnili jsme letos neuzavírali. Snažíme se instruovat i zaměstnance, aby kýchající a prskající návštěvy k pacientům nepouštěli. To je zásadní věc. Myslím, že by si každý z nás měl uvědomit, že neohrožuje jen sám sebe, ale i okolí. Buďme k sobě slušní," dodala ředitelka.

Co dělat?

Pokud se u někoho, kdo byl v těchto regionech v průběhu uplynulých čtrnácti dnů objevily příznaky (teplota, kašel, dušnost), měl by podle doporučení hygieniků postupovat takto:

Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!

Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem

Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Pokud byla osoba v rizikové oblasti a nemá příznaky, měla by postupovat takto:

Kontaktujte v pracovní době telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na níže uvedených telefonních číslech, to rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény

387 712 326

387 712 212

387 712 380

387 712 321

387 712 310

387 712 320

387 712 211

387 712 312

387 712 210

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény

Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem