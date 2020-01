Za zdmi kostela momentálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce. „Práce, které jsou naplánované, se dotknou téměř celého interiéru. Týkají se nejen omítek, ale i restaurátorských prací na freskách či kamenné podlahy,“ přiblížil prachatický vikář Petr Plášil.

A od chvíle, kdy práce v interiéru začaly, odhalují odborníci fresky, o kterých často ani nevěděli. Mimo jiné i růže nad každým oknem v kostele. "Jedná se o Rožmberské růže," přiblížil Petr Plášil. Unikátem jsou podle jeho slov i unikátní kresba za oltářem. "Jedná se o gotické kresby, které jsme nečekali," potvrdil vikář.

Některé fresky budou zdokumentovány a zakryty, jiné naopak zrestaurovány. Vzhledem k významu některých objevů zvažuje prachatický vikář, že by v kostele mohly po jeho otevření být i komentované prohlídky. "Kostel je veřejnosti celoročně otevřen, ale například kresby za oltářem nejsou z lodě kostela vidět. Chtěli bychom je ale návštěvníkům ukázat, a to by bylo možné třeba při komentovaných prohlídkách," upřesnil se slovy, že jen málo lidí, kteří navštíví Prachatice, nezajde do kostela.

Celkové náklady na rekonstrukci kostela sv. Jakuba v Prachaticích jsou téměř 30 milionů korun. Kromě evropských peněz, které zaplatí většinu nákladů, se na úhradě podílí i prachatická farnost, město Prachatice a českobudějovické biskupství. Město Prachatice zaplatilo v posledních třech letech téměř polovinu podílu k evropským penězům.