První ohlasy na seriál na sociálních sítích jsou rozporuplné. Byť většina lidí se shoduje v tom, že se děj odehrával v krásné přírodě.

Mnozí s napětím očekávají další díly, jiní ironicky poznamenávají, že v půlce přepnuli na jiný program.

"Nesrovnávám to s jiným krimiseriálem České televize, takže nám se to líbilo. Seriály ČT budou vždycky o několik latěk výš než na Nově nebo na Primě a je jedno, jestli jsou kriminální, komediální nebo dramatické. My určitě na další díly koukat budeme," píše na facebookové stránce České televize fanynka s nickem Lenka Lenule.

Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

"Nelíbilo, ani hudba mi tam nesedí. Možná tomu dám ještě šanci," připouští Irena Kirchnerová.

Například Michal Krnický se chce ještě kouknout na druhý díl, ale zatím poznamenává, že to není žádná sláva: "Viděl jsem i horší krimiseriály, ale jsou i mnohem lepší. Vadí mi tam, a hodně, Leoš Noha. Ten se hodí tak na roli bezdomovce, i tak vypadá. A Chlumský na Svobodu nemá, viz Vysoká hra."

V podobném duchu reaguje i Lada Stanková. "Můj názor je nic moc, pan Noha mi tam vůbec nesedí a Policie ČR ukázala, jak se u nich pěkně chlastá. A nakonec ta flaška, to byla tečka. Ale kouknu dál, možná se polepší," komentuje.

"Chybělo tomu více napětí a takové to bylo málo dynamické. Jinak příroda krásná. Tak uvidíme další díly s novou konkurencí z Ostravy. Jinak k obsazení - jako uvěřitelný odborník mi přijde jen patolog Myšička, ostatní chlapy mám zafixované, bohužel, v jiných typech postav a postava váženého vyšetřovatele mi na ně moc nejde," míní Blanka Pleinerová.

Zločin se v nové řadě seriálu rozbují na malebném jihu Čech

To Kristýna Berjaková byla spokojená: "Nemůžu si pomoct, ale všechny krimi z produkce ČT mám ráda, některé víc některé míň. Prostě jen tak dál."

Objevují se však i názory, že kriminálek je už moc, hledají se srovnání s Případy 1. oddělení, také přicházejí názory, že detektivka není tak úplně povedená, když se od počátku ví, kdo je vrah i oběť. "Škoda, že to bylo tak předvídatelné, aneb klišé detektivek. Na druhou stranu jsem ráda, že nastoupili méně okoukaní herci, i když, pana Nohu si mohli nechat spíše do role místního kořalečníka," naznačuje Veronika Hrnčířová Vicková.

Prostě není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Tak se budeme těšit, co nám v pondělí přinese druhý díl, tentokrát z Tábora.