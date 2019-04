Letošní ročník byl současně oslavou 70. výročí založení nakladatelství Albatros, jehož produkce je zaměřena na dětské čtenáře. Mezi produkty tohoto nakladatelství patří i knížky známého spisovatele Ondřeje Sekory, který by v letošním roce oslavil 120 let od svého narození. Proto byl letošní ročník v Městské knihovně Prachatice zaměřen právě na dílo tohoto slavného autora.

Děti se na začátku programu rozdělily do tří skupin, byli tu Ferdové, berušky a motýlci. Každý si vyrobil vizitku s obrázkem svého týmu a z pěti nejstarších účastníků se losem určili tři vedoucí. Všichni společně potom museli spolupracovat při noční hře, která se odehrávala v ztemnělých ulicích centra Prachatic. Hra byla zaměřena na jaro, jehož příchod vítají jak mravenci či berušky, tak všichni další obyvatelé hmyzí říše.

Do knihovny se již část účastníků vrátila po noční hře značně znavena, ale na všechny čekala ještě cesta temnou knihovnou při světýlkách až k malému pokladu. Po ní se již nejmenší dětičky zavrtali do svých spacáčků, na starší ještě čekal další program. Po půlnoci se postupně ke spánku uložili všichni dětští návštěvníci, ale ještě dlouho do noci bylo slyšet špitání dětských hlásků. Ráno se naopak dětem improvizované postýlky opouštět nechtělo, protože mezi knížkami se zdají ty nejkrásnější sny.

Lucie Jiraňová