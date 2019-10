„Současnou ekonomickou situaci na světovém trhu, kdy dochází k recesi v oblasti automobilového průmyslu, pociťují také strojírenské firmy. Tedy i náš výrobní závod,“ řekl Peter Jungwirth. Doplnil, že zastavení strmého růstu zakázek z posledního období využijí v kaplickém ENGELu ke kvalitnějšímu nastavení výrobních postupů a zlepšení pracovního prostředí. „Na tyto úkoly kvůli až nezdravě vysokému pracovnímu tempu v uplynulém období nezbýval prostor,“ doplnil Peter Jungwirth. „Jedině tak bude moci být kaplický závod ENGEL připraven na opětovný nárůst výroby, který nepochybně přijde. Kovy budou v automobilové výrobě stále ve větší míře nahrazovat plasty. S tím porostou požadavky i na lehký průmysl, tedy i na naše výrobní kapacity,“ předeslal Peter Jungwirth.

Vzhledem k současnému poklesu zakázek ENGEL v Kaplici zredukuje stav zaměstnanců. Závazky ukončí zhruba desetině z necelé tisícovky pracovníků, a to včetně agenturních zaměstnanců, kterých je v ENGELu aktuálně 67.

„Snažíme se omezit zbytečné výdaje, abychom firmu připravili na budoucnost. K tomu patří i efektivnější nastavení pracovních sil. Cílem je vytvořit zdravé pracovní týmy, které budou pracovat kvalitně. Dobří zaměstnanci se o práci obávat nemusejí,“ ujistil Peter Jungwirth. Doplnil, že firma dál průběžně hledá odborníky v některých profesích, například svářeče nebo softwarové vývojáře.

Se svým výrobním závodem v Kaplici ENGEL rozhodně počítá i do budoucna. Podle Petera Jungwirtha o tom svědčí i nedávné mnohasetmilionové investice do rozšíření výrobních prostor. „Celosvětově naše firma překonala už mnoho period poklesu. ENGEL má silný vlastní kapitál s významnou pozicí na světovém trhu. Je to dlouhodobě stabilní firma,“ vysvětlil obchodní ředitel kaplického výrobního závodu.

Rodinnou společnost ENGEL založil roku 1945 v Rakousku Ludwig Engel. Má devět výrobních závodů v Evropě, Severní Americe a Asii, obchodní zastoupení ve více než 85 zemích. Roční obrat firmy činil naposledy 1,6 miliardy eur. Celosvětově zaměstnává téměř sedm tisíc lidí.

V Kaplici ENGEL už dvacet let vyrábí komponenty do vstřikovacích lisů na plasty. Má tady i vlastní učňovské středisko. Letos před úbytkem zakázek ENGEL v Kaplici zaměstnával zhruba tisíc lidí, z toho 67 agenturních pracovníků. Podíl zaměstnávaných cizinců dlouhodobě nepřesahuje 10 procent.

Letos ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci.