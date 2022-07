Skoro tři sta lidí je aktuálně takzvaně vyhlášeno do pátrání Policií ČR v Jihočeském kraji. Podle Petra Touseckého, který je policejním specialistou Krajského ředitelství Policie ČR jižní Čechy na tuto agendu, je to ovšem pestrý soubor různých kategorií lidí, kde se rozlišuje například to, kdo je hledaný a kdo je pohřešovaný nebo kdo je svěřenec.

Laicky řečeno, rodina a přátelé pohřešují toho, kdo se ztratil nedobrovolně, třeba při hledání hub. Pak jsou hledaní. Tam patří ti, které policie může omezit na svobodě, tedy, kdo má například nastoupit do vězení a neoznámil nové bydliště, mládež, která odešla na výlet na vlastní pěst z různých nápravných ústavů nebo i lidé, kteří jsou v pátrání a které třeba soud teprve čeká. Policie ovšem pátrá po všech.

Jen dvacet dlouhodobě

Mezi dlouhodobě pohřešovanými v jižních Čechách se nachází zhruba jen dvacítka tváří. Podle Petra Touseckého se změny u tohoto dlouhodobého čísla pohybují jen v řádu jednotlivců. Všech pohřešovaných a hledaných ale bylo na jihu Čech před koncem června 2022 mnohem více, celkem 287. Většinu z nich se však podaří najít v řádu dnů nebo týdnů a mezi dlouhodobě hledané se ani nedostanou. Pohřešovaných bylo ve stejný čas 23 lidí. Svěřenců, kteří jsou samostatnou kategorií a jde třeba o chovance dětských domovů, bylo 13.

Peter Tousecký přitom oceňuje, že české zákony umožňují dát pohřešované i hledané do veřejně přístupné počítačové databáze a že jejich snímky lze také zveřejňovat třeba prostřednictvím médií. To má málokterý stát. V České republice je v této databázi přibližně 95% lidí v pátrání. Při pátrání policisté v interních informacích najdou i to, jestli je dotyčný nebezpečný nebo jaké prostředky bude třeba nasadit.

Místní pátrání vede

Nejúspěšnější bývá takzvané místní pátrání. "Když lidé zavolají, že chybí někdo z rodiny," uvádí příklad Peter Tousecký. Do akce jde nejen policie, podle situace s psovodem, potápěči nebo dalšími specialisty. Spolupracují i profesionální nebo dobrovolní hasiči a další dobrovolníci či lidé z obecních úřadů. "Vypátrá se takhle 70 až 80% lidí. Když se nenajdou do 24 hodin, pak dále pokračuje v pátrání kriminální služba," popisuje postup policie Peter Tousecký.

A jak si vedou jednotlivé jihočeské okresy ve srovnání statistik, kde již nejsou zahrnuty vypátrané osoby? Rozdíl v počtu vyhlášených pátrání po pohřešovaných byl mezi okresy následující (první číslo udává první pololetí roku 2021 a druhé první pololetí roku 2022): České Budějovice - 12/20, Český Krumlov 5/3, Jindřichův Hradec 10/13, Strakonice 3/5, Písek 12/8, Prachatice 6/10 a Tábor 15/11. Vesměs nižší čísla roku 2021 ještě ovlivnil koronavir. Jinak je pohyb statistik v obvyklých mezích, spíše ale osob v pátrání ubývá. "Za jižní Čechy lze pozorovat klesající tendenci u ročních statistik za posledních pět let, pokud se týká všech osob v pátrání," říká Peter Tousecký.

Prchající svěřenci

U jednotlivých okresů ale existují specifické skutečnosti. Například v okrese Jindřichův Hradec je to kategorie svěřenců. Vloni bylo za první pololetí vyhlášeno do pátrání v okrese po 19 osobách, letos za první pololetí po 50 osobách. Způsobeno je to tím, že v Jindřichově Hradci mají lůžkovou péči pro dívky závislé na drogách. Režim je zde ale volný jako v rodině, takže svěřenkyně často léčbu bez domluvy opouštějí, třebas pod záminkou vycházky. Loni při koronaviru to však bylo složitější než letos.

Pokud se týká vyhlášeného pátrání po osobách, které mají nastoupit výkon trestu, tak tam je srovnání loňského a letošního prvního pololetí následující: České Budějovice 7/15, Český Krumlov 9/19, Jindřichův Hradec 8/14, Písek 7/10, Prachatice 2/3, Strakonice 2/5, Tábor 10/14. Policejní specialista upozorňuje, že tyto čísla ovlivňuje fakt, že Velká Británie vystoupila z Evropské unie a hodně lidí s neuspořádanou minulostí pak bylo vyhoštěno do domovských zemí. Je ale výhodou pro policejní práci, že dobře funguje evropská spolupráce a že existuje evropský zatykač v rámci schengenského prostoru.

Upozorní i sousedé

Paradoxně přitom někteří lidé ani nevědí, že se po nich pátrá, třeba kvůli tomu, že nepřevzali soudní obsílku. Hodně potom pomáhají policii při pátrání po této skupině hledaných svědectví sousedů, kteří na hledané upozorní, protože je poznají jako osoby ze svého okolí. Každý se může na policejních webových stránkách na hledané či pohřešované podívat v oddíle databáze, pátrání po osobách.

V jižních Čechách také problematiku pohřešovaných hodně ovlivňují vodní plochy, Lipno, Vltava, nádrž Orlík. V roce 2021 pátrali na Orlíku policejní potápěči po utonulém a našli torza čtyř těl. Z toho jedna osoba byla v pátrání od roku 2004. Vědělo se, že pravděpodobně šlo o sebevraždu, ale skoro náhodou se tímto způsobem podařilo najít tělo. A smutný případ bylo možné alespoň uzavřít a umožnit rodině poslední rozloučení.

Psovod, hasiči i vrtulník

"Když jde o zdraví a život osob, můžeme udělat monitoring mobilu, nasadit vrtulník, do dvou až tří hodin jsme schopni do pátrání zapojit i hasiče, psovody, potápěče a další specialisty. V každém okrese jsou stálé služby, vyjíždí se i v deset večer, kdykoliv. Ale lidé by neměli ve vážných případech a zejména u dětí zbytečně váhat," upozorňuje Peter Tousecký s tím, že za noci panují ztížené podmínky a ztrácí se čas.

S koncem školního roku se pak objevují případy, že děti utečou z domova kvůli špatné známce na vysvědčení. Rodiče by tak měli v tento svým způsobem kritický čas myslet na to, aby zbytečně děti k takovému jednání nevyprovokovali.

Specifickou skupinou pohřešovaných na Prachaticku nebo Krumlovsku jsou houbaři, často senioři, kteří se ztratí v neznámém terénu. Pak je důležitá spolupráce třeba s Horskou službou, která disponuje jak vybavením, tak znalostí místa a je schopná třeba i navést přes mobil pohřešovaného k nějakému cílovému bodu a "vysvobození".

Únosy v rodině

Na Krumlovsku a vodních plochách se pak může stát neštěstí, kdy se pátrá po vodácích, stalo se už například, že turisté z Asie i s kufry vyrazili na plavbu po Vltavě bez znalosti věci a událost dopadla tragicky utonutím.

Některá pátrání po pohřešovaných jsou pak smutným završením manželských neshod, kdy si manželé navzájem "unášejí" děti. Problematické jsou v tomto ohledu především sňatky Češek s cizinci. Stal se případ, kdy manžel z Turecka odvezl děti na prázdniny do své domoviny a matka je už řadu let neviděla.

Úředně "oživen" a lišta v televizi

Dochází ale i ke kuriozitám. V roce 1992 se do pátrání dostal muž, který byl po uplynutí zákonné lhůty po návrhu k soudu prohlášen za mrtvého. Nevěděl ale, že je po něm pátráno. Když se ho podařilo objevit na internetu, zjistilo se, že dotyčný byl celou dobu ve Francii a má i francouzské občanství. Poté, co české soudy dostaly potřebné doklady, tak dotyčného zase "oživily". Nebo byla pohřešovaná od roku 2004 žena, kterou se podařilo díky anonymu najít po necelých deseti letech v Praze. "Nechtěla jsem, aby příbuzní věděli, kde se pohybuji," popsal Peter Tousecký, jak vysvětlila, proč za sebou "zametla stopy".

Speciální pátrání po dětech se v odůvodněných případech provádí v režimu "Dítě v ohrožení" a policii při něm slouží také aplikace ECHO, která umožňuje propojení s médii a maximální zapojení veřejnosti. Takže zejména při pátrání po malých dětech se již krátce po zahájení akce objeví třeba v televizním vysílání lišta, která vyzývá veřejnost ke spolupráci a mnohokrát velmi úspěšně.

