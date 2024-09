Klára Skálová dnes 14:22

To, co hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba po volbách avizoval, tedy že sníží počet náměstků, teď dostává reálnou podobu. Místo šesti budou v novém vedení kraje jen tři náměstci. Ve středu to hejtman uvedl na svém facebookovém profilu.