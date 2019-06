Husinec – Tři týdny uzavírky cesty na Vlachovo Březí mají za sebou Husinečtí.

A podle slov Ludmily Pánkové, starostky zatím uzavření úseku silnice od kostela ke hřbitovu zvládají zatím bez větších problémů. „V začátku jsme samozřejmě drobné komplikace řešili, ale podařilo se. Ani od místních nemám ohlasy, že by měli zásadní problémy,“ poznamenala Ludmila Pánková. Navíc podle jejích slov se Husinečtí, kteří bydlí v uzavřeném úseku, ve směru z Prachatic domů dostanou. Do Prachatic pak musejí po objížďce přes Chlumany. „Firma nám totiž vyšla vstříc a nechala jeden pruh otevřený. Ukázalo se, že není nutné, aby se jezdilo v obou směrech na semafory,“ vysvětlila Ludmila Pánková. Že uzavírka nepřináší zásadní komplikace potvrdil i Luděk Veber, který bydlí v Žižkově ulici. „Nemám s tím žádný problém,“ poznamenal. Na první etapu prací je vydaná uzavírka do 24. června.