V době rouškové jsou výlety do přírody to nejlepší řešení

Za volarskými horami, kotlinou i dolinou jsou místa a obce, kde lze trávit chvilky odpočinku i v době rouškové. V sobotu, za hezkého slunečního počasí jsme vyjeli s manželkou za město do nedalekého Stožce, kde jsme šli po toku Studené Vltavy do Černého Kříže a odtud vlakem na Nové Údolí, odkud opět turistickým krokem do Stožce.

Tip na výlet do přírody kolem Stožce. | Foto: Ladislav Beran