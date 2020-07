Prachatičáky velmi oblíbený Areál lesních her na Lázních sv. Markéty město do konce roku rozšíří.

Areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. | Foto: Archiv Deníku

Areál lesních her na prachatických Lázních sv. Markéty bude ještě letos o kousek větší. Prachatičtí uspěli a získali z programu podpory cestovního ruchu zhruba milionovou dotaci. Na nedávném jednání zastupitelů to oznámil místostarosta města Jan Klimeš (ČSSD). „Stavbu třetí etapy musíme předfinancovat z našich peněz. Výše dotace je padesát procent,“ vysvětlil místostarosta. Zastupitelé s ním souhlasí a do konce roku by tak mělo být hotovo.