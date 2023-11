Během středečního líčení zazněly některé z nahrávek policejních odposlechů a došlo také na výpovědi dalších pěti svědků v případu. Většina ale odmítla vypovídat. Své rozhodnutí zdůvodnili obavami z možného trestního stíhání. Před soudem tak promluvili pouze dva muži. První z nich si odpykával trest ve věznici Bytíz v Příbrami s údajným komplicem Rudolfa Chalaše, Dominikem Luderou. „Toho člověka jsem v životě neviděl. Seznámili jsme se, pan Ludera mi začal vysvětlovat svůj případ, co se vlastně stalo a došli jsme k tomu, že pana Chalaše znám od vidění, protože jsem k němu jezdil pro pneumatiky. O panu Chalašovi mluvil v tom smyslu, že je ve vězení kvůli němu, nenáviděl ho a říkal, že se mu pomstí,“ vypověděl jeden ze svědků. Další muž, který byl ochoten vypovídat, si kupoval od Dominika Ludery vůz. „Pana Chalaše vůbec neznám a nikdy jsem s ním nepřišel do styku. Od Dominika Ludery jsem si kupoval přes internet auto, šlo o vůz BMW na náhradní díly,“ řekl další svědek, který byl opakovaně souzen za distribuci drog. Luderovi ale podle svých slov žádné návykové látky neprodal. Satanův údajný komplic a drogový dealer Dominik Ludera stanul před soudem v úterý, odmítl ale vypovídat. Momentálně si odpykává uložený čtyřletý trest ve věznici s ostrahou.

Případ Satana z Vimperka opět řeší krajský soud. Drogy prý měl pro svou potřebu

Deníku se po skončení středečního obnoveného líčení vyjádřil také samotný obžalovaný Rudolf Chalaš. „Byla to pro mě škola. Cítím se stále nevinen, neříkám, že jsem občas neužil nějakou tu drogu, anabolika nebo u mě nebyla nějaká ta party, ale určitě jsem neprodával pervitin pro celý Jihočeský kraj. Vše je nafouknuté, u mě doma nenašli vůbec nic, ani prázdný pytlík a zbraně byly nefunkční s potřebnými doklady. Odvolací soud v Praze navíc jasně řekl, že všichni svědci lžou a zajištěné důkazy jsou v můj prospěch,“ uvedl údajný drogový boss. Podle jeho slov všichni svědčili proti němu účelově, aby si zmírnili tresty. „Zadržení mi dá se říci zničilo život, stálo mě to hromadu peněz, zhroutily se mi všechny mé provozovny, měl jsem 16 let pneuservis, taxislužbu, která se jakž takž drží a také klub, na který nejsem příliš hrdý a praskly na mě i nějaké osobní úlety. Udělalo mi to zle i v rodině. Když mě zatýkali tak synovi bylo 6 let a dceři 11, když člověk po dvou letech vyjde ven, tak to odloučení je hodně znát,“ uzavřel Chalaš, který je na svobodě pod dohledem probační a mediační služby.

Čtyřicetiletý Rudolf Chalaš si během posledních dvou let vyslechl už dva rozsudky. Nejdříve dostal u českobudějovického krajského soudu 9 let vězení, poté mu byl trest o rok snížen. Pokaždé se ale proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, který případ vrátil do Českých Budějovic k novému projednání a doplnění dokazování. Soudní líčení bude pokračovat v úterý 28. listopadu, kdy jsou na programu další policejní odposlechy. Závěrečné řeči a rozsudek by měly zaznít ještě do konce roku.

Drogový gang, jehož mozkem měl být Rudolf Chalaš, rozprášili jihočeští policisté 13. ledna roku 2021. Razie se tehdy účastnilo na 150 policistů a celníků. Skupinu dealerů sledovali zhruba rok a půl. Během akce zabavili větší množství pervitinu, ale také marihuanu, extázi nebo anabolika. Objevili například varnu na pervitin a dvě pěstírny konopí a zajistili i půl milionu korun v hotovosti, dva miliony na účtech, čtyřkolku, dva automobily Hummer a BMW, dva motocykly Harley-Davidson a motorku kubatury 50 ccm. Automobily Hummer, BMW a motocykl Harley Davidson byly prodány v dražbě.