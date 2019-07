Borovany - Čtyřicet jedna jedlíků se sešlo v neděli v pravé poledne v borovanské základní škole.

Ani při letošním 14. ročníku Borůvkobraní nechyběla soutěž o největšího jedlíka kynutých knedlíků s borůvkovým žahourem. Stejně jako loni se stal vítězem 48letý Josef Voharčík ze Žirovnice na Pelhřimovsku. Ten dokonce překonal svůj loňský rekord, když za půl hodiny spořádal o dva knedlíky více, tedy celkem 27. „Je mi dobře,“ řekl bezprostředně po skončení soutěže. „Akorát to bylo letos trochu sušší, a jak se to nesmí zapíjet, tak to byl docela boj,“ dodal. Na otázku, jestli se na nedělní klání nějak připravoval, odpověděl: „Vůbec ne, jen jsem se napil, ani snídani jsem nestihl,“ řekl s úsměvem letošní vítěz, jehož nejoblíbenějším jídlem je svíčková.