Volary – Bezpečnou cestu do a ze školy mají podle vedení volarské radnice školáci zajištěnu.

Nejhorší situace je v zimním období, kdy úzký chodník ještě více zúží nahrnutý sníh ze silnice první třídy. Podle vedení volarské radnice ale mají nejen školáci zajištěnu bezpečnou cestu do školy jinou přístupovou komunikací, a to ulicí Petra Voka. | Foto: Miroslav Fuchs

A to i přesto, že část chodníku podél výpadovky z Volar na Lenoru je úzká a chodník není právě nejrovnější. Požadavek, zda by nešla zjednat náprava, vznesla opakovaně při jednání zastupitelů Dana Míková. Jednoduchý návrh ale nemá jednoduché a už vůbec ne levné řešení. Podle kalkulace předložené vedoucí odboru investic Heleny Fiedlerové, by náklady na úpravu zhruba padesáti metrů chodníku přesáhly půl milionu korun.



Poměrně šokující výše nákladů na úpravu části chodníku v Soumarské ulici je ale podle slov místostarosty Volar Roberta Pročky oprávněná. „Rozpočet činí včetně daně z přidané hodnoty 540 tisíc korun. Rozšířením chodníku bychom totiž zasáhli do svahu, na který navazují soukromé pozemky, a byli bychom nuceni následně svah zpevnit. Proto jsou náklady tak vysoké, kromě toho takovou částku nemáme schválenu v rozpočtu města,“ zdůraznil Pročka.



Město navíc v minulosti splnilo požadavky školy na bezpečnou cestu školáků, kterými bylo podmíněno sloučení prvního a druhého stupně do jediného areálu. Město nechalo instalovat k upravenému přechodu pro chodce světelnou signalizaci a upravilo podmínky v bývalém areálu kasáren, aby skrze něj mohly děti bezpečně procházet. „Navíc školáci nemusejí pro cestu do školy využívat právě tento chodník, ale přejít kolem sesazovny dýh Kolárovou ulicí do ulice Petra Voka a tudy dojít bezpečně až k areálu školy,“ zdůraznil Pročka. Otázka bezpečného pohybu dětí do školy je více otázkou pro rodiče. „Bezpečných průchodů městem do školy mají dětí více. Spíše bychom apelovali na rodiče i školu, aby dětem vysvětlili, kudy je nejbezpečnější cesta,“ dodal Pročka.