Letos se řidiči na Prachaticku musejí obrnit notnou dávkou trpělivosti. Správa a údržba silnic a Jihočeský kraj se chystají na rozsáhlé opravy silnic i mostů na silnicích druhých a třetích tříd.

Pod Americkou zatáčkou zastaví řidiče jedoucí z Prachatic na Libínské Sedlo semafor. Staví se tam stoupací pruh. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Pod Americkou zatáčkou zastaví řidiče jedoucí z Prachatic na Libínské Sedlo semafor. Staví se tam stoupací pruh.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováOprav je naplánována zhruba desítka. Jednou z nich je také stavba stoupacího pruhu na Libínské Sedlo. Ta začala v pondělí 18. března a Strabag plánuje její dokončení letos v září. „Úplnou uzavírku v době stavby samotné neplánujeme. Jen na pouhé dva dny na samém konci stavby při pokládání asfaltu,“ uvedl pro Prachatický deník vedoucí provozního střediska Strabagu v Prachaticích Josef Pavlík. Od pondělí 18. března je tak na Libínské Sedlo a dále na Volary uzavřen jeden jízdní pruh a provoz v místě řídí semafor. Částečnou uzavírku dopravní správní úřad povolil do 20. září. Provoz na Libínské Sedlo přes Americkou zatáčku je povolen pro osobní linkovou dopravu a auto do hmotnosti 15 tun. „Řidiči nákladních aut, jejichž hmotnost převyšuje patnáct tun, musejí v případě jízdy do Volary využít objízdnou trasu z Prachatic na kruhovou křižovatku Těšovice, Husinec, Vimperk, Kubovu Huť, Horní Vltavici a z Houžné pak na Lenoru a Volary,“ popsal objízdnou trasu Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic.

Na stavbě se sice už pracuje, ale její oficiální zahájení plánují zástupci Jihočeského kraje příští týden, v úterý 26. března v 10 hodin v Americké zatáčce.

U Zábrdského mlýna i na Kocandě

Kahov – Oseky – Podolí: Z Osek od autobusové zástavky až k Zábrdskému mlýnu je naplánovaná v nejbližší době oprava silnice III/14130 z Kahova na Podolí, Oseky až k mostu Zábrdský mlýn. Oprava je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Předcházet jí bude oprava propustků kolem silnice. „Ty musejí být hotové dříve než začne oprava,“ popsal Martin Grožaj s tím, že částečnou uzavírku na opravu propustků má zhotovitel, firma Reno Šumava, povolenou v době od 2. dubna do 17. května a průjezd tam bude vždy v jednom pruhu. Úplná uzavírka silnice se chystá až v případě rekonstrukce jejího povrchu. Uzavírka ale bude uzpůsobena tak, aby z prachatických osad mohli lidé odjet přes Husinec či Prachatice. „Šířkové poměry téhle silnice jinou možnost nedovolí,“ zdůraznil.

Mičovice – Nebahovy – Zdenice: SFDI zafinancuje také úsek silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy – Zdenice. Začátek v Mičovicích od křižovatky na Jámu ve směru na Prachatice. Letos konečně dojde na opravu silnice II/167 Horní Vltavice – Zahrádky – Borová Lada, která měla být hotová už v loňském roce, ale došlo tam k administrativním komplikacím.

Volary – Mlynařovice: Za nedlouho dojde také na pokračování oprav silnice III/14136 z Volar na Mlynářovice. Jde o modernizaci úseku od křižovatky u kostela na Mlynářovice. „Během několika málo dní začnou zemní práce na výměnách inženýrských sítí,“ uvedl Martin Grožaj.

Most na silnici z Husince do Vlachova Březí před křižovatkou Na Kocandě, jehož oprava silnici na tři měsíce uzavře.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováHusinec – Vlachovo Březí: Tři měsíce neprojede ani kolo z Husince do Vlachova Březí. Správa a údržba silnic plánuje opravu mostu na silnici II/144 před křižovatkou na Chlumany nebo Budkov. Opravovat bude Strabag, ale samotný začátek prací zatím není přesně znám.

Správa a údržba silnic nezapomene ani na opravy propustků u silnic. Za částečné uzavírky tak nechá opravit ty kolem silnice III/14131 u Včelné pod Boubínem. Opravy tam bude provádět Reno Šumava v době od 2. dubna do 15. května s tím, že úsek, ve kterém se bude pracovat musí být řádně označen přenosnými dopravními značkami. Stejná firma a ve stejném termínu bude opravovat propustky také u silnice III/12252 od Grejnarova do Lužice na Netolicku. Také při těchto opravách je povolena pouze částečná uzavírka v místě oprav. Řidiči tak vždy projedou kyvadlově.

U Stopařky začnou v červnu

V červnu by se podle slov mluvčího Jihočeského kraje Davida Hocke měla začít stavět kruhová křižovatka U Stopařku. „Akce je zařazena mezi stavby, které mají zvýšit bezpečnost silničního provozu na jihu Čech,“ zdůvodnil její realizaci s tím, že by měla probíhat od června do září. Stavební práce by ale křižovatku na hlavním tahu od Českých Budějovic neměly silnici uzavřít úplně.

Martin Grožaj vysvětlil, že křižovatka sice není stavebně nebezpečná. „Musíme rozlišit stavební a dopravní nebezpečnost. Je nebezpečná vinou přístupu řidičů. I za cenu plynulosti provozu je kruhová křižovatka je jediné stavební zařízení, které s největší pravděpodobností dokáže eliminovat dopravní nehody s těmi nejhoršími následky,“ vysvětlil a zároveň zmínil nedalekou kruhovou křižovatku v Těšovicích, kde se od jejího zprovoznění staly jen „lehké ťukance“. Vzpomněl také na práce u skupiny dopravních nehod prachatické policie, kdy tam jeho kolegové naměřili rychlost i 168 kilometrů v hodině. „Při takové rychlosti se stane, že řidič, který má dát přednost, auto na hlavní přehlédne,“ konstatoval s tím, že pokud kruhová křižovatka dokáže zamezit tak vážným nehodám, ke kterým tam dochází, ať tam je. „Myslím, že z titulu plynulosti provozu může být přítěž, ale pokud jde o bezpečnost, určitě splní, co se od ní očekává,“ zhodnotil. Jihočeský kraj před několika dny vypsal výběrového řízení na dodavatele stavby. O něm by mohlo být rozhodnuto na přelomu dubna a května.

Rekonstrukce na kolejích

Železniční přejezd v prachatické Žernovické ulici.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováNapínavé chvíle s „výletní trasou“ po širokém okolí Prachatic čekají řidiče na sklonku letošních prázdnin. Správa železnic a dopravních cest totiž plánují opravit oba železniční přejezdy, jak v Nebahovské, tak v sousední Žernovické ulice. České dráhy totiž budou opravovat koleje už od Chrobol směrem na Číčenice. „Každý z železničních přejezdů bude zavřený deset dní. V případě přejezdu v Žernovické ulici jde o uzavření bez náhrady, do Nebahovské je naplánováno provizorní přejíždění pro vozidla integrovaného záchranného systému,“ popsal Martin Grožaj. Veškerá doprava bude svedena na stanovenou objízdnou trasu. Průjezd cestou po soukromé místní komunikaci okolo garáží a firmy MS Kart je zakázán. Objíjžďka bude určena před začátkem prací.

Dráhy letos chtějí postavit také železniční nadjezd v Kubově Huti. Ten stávající bude odstraněn a dojde na stavbu zcela nového.

Pokračování příští rok

Další opravy budou následovat v příštím roce. „Za úplné uzavírky plánujeme kompletní modernizaci průtahu Libínského Sedla, což bude rozhodně za úplné uzavírky,“ ujistil Martin Grožaj. A plánuje se i rozšíření silnice na Volary kolem Rozvodí, tam se v tuto chvíli zpracovává projekt.