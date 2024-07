Z Kahova na Zábrdský most je až do 16. srpna uzavřená silnice. Informoval o tom Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic. Lidé ale mají provizorně zajištěn přístup ke svým domům.

close info Zdroj: MěÚ Prachatice zoom_in Tříkilometrový úsek silnice z Kahova na Zábrdský mlýn je do 16. srpna v rekonstrukci. V pondělí 15. červnce začala společnost Silnice Klatovy s kompletní opravou povrchu silnice z Kahova k Zábrskému mlýnu. „Je to přibližně tříkilometrový úsek, který bude firma opravovat po etapách. Uzavírka bude posunována podle postupu prací,“ řekl Martin Grožaj. Společnost Silnice Klatovy začala s opravami v pondělí 15. července frézováním průtahu silnice v osadách Kahov, Podolí a Oseky. Z komplikovanou dopravní situací se musejí vyrovnat nejen řidiči odtud, ale všichni ti, kdo by tudy chtěli jet do Kratušín, Záblatí nebo Lažišť. Lidé z osad na trase jsou průběžně informování o tom, jak dojet ke svým domům. Do sedmi ráno a od 16.45 hodin odpoledne je navíc zajištěn i průjezd autobusu linkové dopravy. Ostatní linkové spoje jsou zrušeny. Dopravu v pracovní době řídí poučení pracovníci.

Oprava silnice je naplánovaná do 15. srpna do odpoledních hodin. Objízdná trasa je stanovena v obou směrech z Prachatic po silnici II/145 (ulice Vodňanská), ke kruhové křižovatce v Těšovicích až do Husince. Odtud pak na Horouty, Dvory, Lažiště a Kratušín. Martin Grožaj upozornil, že v době uzavírky se dají očekávat problémy v dopravě v tomto úseku. „Je nezbytně nutné sledovat aktuální přechodné svislé dopravní značení, neboť jednotlivé úseky budou zpřístupněny z různých směrů tak, jak bude stavba postupovat,“ uzavřel.

Od 5. srpna bude částečně omezen provoz v Záblatí, kde dojde na demolici objektu na návsi, který stojí v blízkosti hlavní silnice. Tam jsou práce naplánovány do konce srpna.