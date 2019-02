Prachaticko - Kde musejí řidiči počítat s dopravním omezením?

Ilustrační foto | Foto: Deník / Edwin Otta

Těšovice

úplná krátkodobá uzavírka silnice (III/14127) u lomu v Těšovicích, do 14. dubna 2018 vždy na max. 20 minut, důvod: zajištění bezpečnosti provozu při trhacích pracích v lomu, bez objížďky.

Výškovice

úplná krátkodobá uzavírka silnice (I/4) u lomu v Sudslavicích, při provádění trhacích prací v lomu, max. doba uzavření 20 minut mimo dopravní špičku.

Prachatice

ulice Zlatá stezka, částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu v délce 25 m, v úseku podél opěrné zdi u gymnázia, rekonstrukce zdi provoz bude veden v jednom směru, od 11. září od 6 do 23. prosince do 18 hodin.

Zahradní ulice, uzavírka v úseku od křižovatky ulic Malé náměstí, Zvolenská, Vodňanská, Zahradní k domu č.p. 246 (Domov mládeže SPgŠ), Světový den první pomoci, dne 15. září 8 až 12 hodin.

Poštovní ulice, úplná uzavírka, akce zažít Prachatice jinak, sobota 16. září od 8 do 22 hodin.

Vlachovo Březí

výstavba chodníku, částečné omezení provozu podle umístených značek na silnici III/14415, od 11. září do 30. listopadu.

Netolice

částečné omezení na silnici II/122, výkopové práce v souvislosti s položením vodovodní přípojky pro RD s čp. 86, od 18. do 27. září.

Blažejovice

úplná uzavírka silnice III/14136, rekonstrukce dvou mostů v místě Blažejovického mlýna, do 6. listopadu.

Volary

částečná uzavírka silnice (II/141) ve Volarech (průtah městem) do 31. října, vždy bude označeno přechodným značením, důvod: rekonstrukce náměstí Volary.

Husinecká přehrada

částečná uzavírka, zúžení do jednoho jízdního pruhu, provádění výškových prací spojených s čištěním a spárováním na přehradě, do 10. října.

Zdíkov

silnice II/145, trasa Zdíkov – Zdíkovec, práce na údržbě mostu, provoz převeden na provizorní objízdnou trasu, řídí semafory, do 22. prosince.

Vimperk

Sklářská ulice, částečná uzavírka silnice II/145, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním směrem, do 15. října.

Borová Lada

úplná uzavírka silnice II/167, oprava mostu, objížďka pro auta do výšky 3 metry přes Račí (silnice I/4) Horní Vltavice, Vimperk, Černá Lada. Pro auta s výškou nad 3 metry: silnice I/4 Račí, silnice II/145 Sušická ulice Vimperk, do 13. října.

Němčice

úplná uzavírka silnice II/145 mezi obcemi Němčice a Češnovice v délce 6,1 kilometru, rekonstrukce povrchu vozovky, objízdná trasa pro nákladní auta z Netolic na Podeřiště a Novou Hospodu, pro osobní auta z Němčic na Tupesy, Břehov a Čejkovice, do 17 prosince.