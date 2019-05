České Budějovice – Poklidnou. Tak hodnotili jihočeští policisté situaci v uplynulých dnech na Mánesově třídě v Českých Budějovicích. Největší z českobudějovických dopravních tepen je totiž kvůli rekonstrukci mimo provoz na několik měsíců.

Štěpánka Uhlířová, mluvčí jihočeské policie, uvedla, že zde policisté od nedělního zavedení opatření dali jen několik pokut. „A to za porušení zákazu vjezdu,“ přiblížila. „Až jsme sami překvapeni, jak to zde probíhá v poklidu. Uvidíme, co ve středu, když začíná na výstavišti Hobby, ale zase je státní svátek, tak uvidíme," dodala.