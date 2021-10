Upřesnil, že kromě odstranění starého potrubí se prachatická firma postará také o nové chodníky, asfalt na celé šířce komunikace od křižovatky na obchvat k bývalé prodejně a také zábradlí podél chodníku. Alespoň tak rozhodli na konci září prachatičtí zastupitelé, když rozpočtovou změnou uvolnili peníze z rezervy města. „Celkem zaplatíme 1,3 milionu korun. Pracovat se tam bude měsíc, tedy do 18. listopadu,“ uvedl Jaromír Markytán.

Vodovodní a plynové potrubí už je tam kompletně vyměněné, to během léta provedla firma Znakon. Teď ale zbývá odstranit již nefunkční kanalizační stoku ulici dát „dopucu“. „Nejlepší cenu ve výběrovém řízení nabídla prachatická firma Richarda Fialy. Jeho cena je o dost nižší než rozpočtované náklady a zároveň máme záruku kvality,“ vysvětlil šéf investičního odboru města.

Lázeňská ulice ještě není hotová. Do poloviny listopadu bude mít nový asfalt, chodníky i zábradlí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Do Lázeňské ulice se v pondělí 18. října opět nastěhují řemeslníci. Prachatickému deníku to potvrdil vedoucí odboru investic MěÚ v Prachaticích Jaromír Markytán.

