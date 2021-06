Pokud si řidiči v Prachaticích mysleli, že nejhorší průjezd městem bude tento týden, spletli se. Příští týden dopravní situace ve městě ještě „zhoustne“.

Vypadá to totiž, že se ke konci chýlí oprava plynovodu, při které řemeslníci rozkopali ulice Zlatá stezka, Ševčíkova, Jánská, Hradební a SNP. Do konce tohoto týdne rekonstrukce plynovodu skončí. Zároveň ale prachatické Tepelné hospodářství zajišťuje opravu horkovodu v ulici Za Baštou. Tam je uzavírka povolená až do konce příštího týdne.

Všechny zmíněné ulice proto budou od pondělního rána opět uzavřené. „Opravovat se bude povrch těchto místních komunikací,“ uvedl referent odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice Radek Hečko.

Vjezd na prachatické Velké náměstí zkomplikuje v době oprav povrchů v ulici Jánská i Zlatá stezka ještě uzavírka ulice Za Baštou. „Do centra tak bude povolen vjezd z ulice Zahradní, do ulic Husova a Křišťanova. Výjezd z centra bude možný ulicemi Solní a Dlouhá. Husova ulice proto bude od odbočky s Dlouhou do Zahradní obousměrná,“ popsal objízdnou trasu na náměstí Radek Hečko.

Uzavírky v čase:

- Od 14. do 16. června:- Jánská ul., od kruhové křižovatky ulic Jánská – Zahradní – Slámova – Krumlovská k domu čp. 1116 a v úseku od čp. 151 ke křižovatce s ulicí Zlatá stezka.- Ševčíkova ul., od č.p. 1116 ke křižovatce s ulicí Jánská. - ul. Zlatá stezka, od čp. 133 ke křižovatce Solní – Hradební.

- Od 17. do 19. června: - Hradební ul., od křižovatky s ulicí Zlatá stezka – Solní ke křižovatce s ulicí SNP.– ulici SNP, v úseku od křižovatky s ulicí Hradební ke křižovatce s ulicí U Studánky.

- Uzavřena je do 18. června ulice Za Baštou, kde se opravuje horkovod.