Prý před osmaosmdesáti lety padla vůbec první myšlenka na obchvat města Vlachovo Březí. Při otevírání obchvatu 30. října 2023 to zmínil vlachovobřezský starosta Lubomír Dragoun.

Otevření obchvatu Vlachova Březí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Po roce a půl od zahájení stavby v pondělí 30. října se první řidiči projeli po novém obchvatu Vlachova Březí. Stavět ho v dubnu 2022 začal Strabag a zainvestoval ho Jihočeský kraj, město Vlachovo Březí a iROP. Právě zástupce všech investorů dostali do ruky nůžky, mohli přestřihnout pásku a na novou bemála 1,2 kilometru dlouhou silnici mohla vjet první auta. „Je to další obchvat jihočeských měst a obcí, který se nám podařilo dotáhnout do konce a na který tady ve Vlachově Březí dlouho čekali. Slíbil jsem, že příprava dopravních projektů bude prioritou naší koalice,“ ujistil při otevírání obchvatu jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že kromě příprav stavby obchvatu v Blatné na Strakonicku, se chystá také obchvat nedalekého Husince. Každopádně obchvat za 181 milionů korun je v posledních mnoha letech největší investicí do dopravních staveb na Prachaticku.

Financování obchvatu Vlachova Březí: - Celkové náklady na obchvat Vlachova Březí byly více než 181 milionů včetně DPH

- Stavební práce stály více než 163 milionů

- Projektová dokumentace, přeložky inženýrských sítí a výkupy pozemků a 17 milionů

- Na financování se podílel Evropský fond pro regionální rozvoj iROP částkou 139,4 milionů a kraj ze svého rozpočtu zaplatil 40 milionů, město Vlachovo Březí přispělo částkou 1,3 miliony

V centru bude bezpečno

Náměstek hejtmana pro oblast financi Tomáš Hajdušek zdůraznil, že stavby silnic na jihu Čech budou pokračovat i v dalších letech. Na dopravní stavby je pro příští čtyři roky v rozpočtu kraje podle jeho slov připraveno více než deset miliard korun. „To je ohromná částka, a my chceme, aby přinesla co největší užitek všem Jihočechům,“ uvedl náměstek Hajdušek. Ředitel jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj Petr Bouška připomněl, že iROP v posledním programovém období podpořil jedenapadesát silničních projektů a přispěl částkou 2,37 miliardy korun. „Zrekonstruovat se tak povedlo dvě stě devatenáct kilometrů silnic, což je vůbec nejvíc z celé republiky,“ upřesnil šéf centra.

Vlachovo Březí stříhá metr. Obchvat města je těsně před dokončením

Vlachovobřezský starosta Lubomír Dragoun při otevírání obchvatu městečka sáhl hluboko do historii. Zmínil totiž, že o obchvatu se mluvilo už před druhou světovou válkou. „Podle mých informací první jednání o obchvatu byla už v roce 1935,“ řekl Lubomír Dragoun a ujistil, že městečku se bude s novým obchvatem mnohem lépe žít. „Děti, které vystupují na náměstí autobusu a jdou do školy, budou v bezpečí před kamiony, které až dosud projížděly centrem,“ pochvaloval si. Od pondělka tak do centra Vlachova Březí už míří jen místní lidé nebo ti směřující do Čkyně. „To ale nemění nic na tom, že osmdesát procent dopravy z centra zmizí,“ upřesnil Lubomír Dragoun.

Stavělo se rok a půl

Součástí stavby, kterou Strabag zahájil v dubnu 2022, jsou úpravy křižobatek, chodníky, sjezdy, stezka pro pěší a cyklisty, most, opěrné zdi, protihlukové stěny, odvodnění komunikace, přeložka vodního toku, přeložky kanalizace, přeložky vodovodu, úpravy meliorací, provedení oplocení, veřejné osvětlení a také přeložky stávajících sítí technického vybavení. „Lidé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti stavby, museli vydržet hluk a prach, ale je hotovo a já jsem rád, že o měsíc dříve, než byl původní plán,“ zhodnotil ještě vlachovobřezský starosta. Předčasné uvedení do provozu znamená, že se v okolí ještě bude pracovat. Kompletně hotovo bude podle slov vedoucího provozní jednotky Strabag Prachatice Josefa Pavlíka na konci listopadu. „Pracovat budeme na napojení jednotlivých křižovatek a také na opravě původní a objízdných tras, jako je třeba Husova ulice,“ uvedl.

Ani archeologové Prachatického muzea při stavbě nepřišli zkrátka a evidují zajímavé nálezy. Prozkoumali pozůstatky osídlení z pozdní doby halštatské až časné doby laténské a dále pravděpodobně z pozdní doby laténské. Ze staršího období byly objeveny dvě historické obytné stavby, z mladšího pak sídlištní jáma. Mezi nálezy převažuje keramika, dále byla získána mazanice, přesleny a kamenný brousek. Z objektů byly odebrány vzorky analýzu rostlinných makrozbytků, která by měla přinést informace o spektru pěstovaných a konzumovaných zemědělských plodin i o složení a charakteru okolní vegetace. „Stopou po ještě starším osídlení z období mezolitu je ojedinělý nález kamenné štípané industrie. V jiném místě stavěné silnice byla zjištěna koncentrace keramiky z 13. století, avšak bez vazby na sídlištní objekty nebo kulturní vrstvu,“ popsala jejich nálezy mluvčí jihočeského kraje Hana Brožková.

Nové silnice i příští rok

V příštím roce se šoféři na Prachaticku mohou těšit například na stoupací pruhy z Prachatic do Libínského Sedla nebo stavbu kruhové křižovatky U Stopařky. Jihočeský kraj by měl během několika týdnů zahájit výběrové řízení na stavitele zhruba kilometr dlouhého stoupacího pruhu do Libínského Sedla. Jedním z důvodů rozšíření silnice z Prachatic na Volary je i 141 dopravních nehod za posledních čtrnáct let. Stoupací pruhy by měly začít za Americkou zatáčkou.

O kruhovém objezdu U Stopařky ve Vitějovicích se mluví také několik let a vypadá to, že v příštím roce by se i tam mohlo začít stavět.