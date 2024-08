Poslední vícedenní túra v Národní parku Bavorský les v této sezoně se ponese ve znamení divokých zvířat. Od 25. do 27. září mohou návštěvníci vypátrat krále lesa. Po tři dny se vše bude točit kolem jelenů. Akcí bude provázet lesní průvodce Hanni Reischl, kterému bude pomáhat i Andreas Petraschka, který v národním parku pracuje v oblasti managementu divoké zvěře.

Než se nad lesy národního parku pomalu snese zima, nabízí podzim každoročně velmi zvláštní přírodní podívanou: Jelení říje. Za svítání a za soumraku je v lesích široko daleko slyšet prvoplánové volání jelenů, kteří se ucházejí o přízeň svých družek. Během třídenní akce vás národní park zve k prožití říje jelenů v podzimních lesích. Během těchto dnů se účastníci dozvědí nejen to, co je to říje jelenů, ale také více o životě a úloze jelenů v národním parku a jejich interakcích s ostatními savci. Budete také pátrat po stopách dalších savců - včetně pohledu na strategie zvířat pro přežití blížící se zimy.

Tuto exkurzi pořádá sdružení WaldZeit z pověření Správy Národního parku Bavorský les. Vede mimo jiné přes vysokohorskou oblast Schachten. Výlet začíná ve středu 25. září ve 14 hodin a končí v pátek 27. září v 16 hodin. Účastnický poplatek činí 180 eur na osobu. Zahrnuje ubytování na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji v penzionu a plnou penzi. Ubytování pro jednu osobu je možné v závislosti na obsazenosti. "Přihlásit se můžete na čísle 08553/920652 nebo na adrese www.waldzeit.de," uvedl Gregor Wolf z tiskového oddělení NP Bavorský les.