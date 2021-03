Zdroj: Deník

Ten zároveň glosuje, zda se vůbec podaří tým obnovit. Družstva měly Šumavského Hoštice dvě. Samostatně soutěžily děti z prvního a druhého stupně. Týmy Petr Fleischmann tvoří vždy na začátku roku. Jde totiž o kroužek při základní škole. „Družstva jsou smíšená, vždy dvě holky a dva kluci. Bude to těžké. Dva roky jsou pryč a začínat budeme zase od začátku,“ konstatuje s tím, že v kroužku míval také pětadvacet dětí. V posledních letech to byla zhruba polovina. „O obnovu týmu se určitě pokusím. Ve škole máme ještě družstvo, které před dvěma lety bylo druhé v republice. To by ještě mohlo soutěžit,“ hodnotí.

Šumavskohoštické družstvo Petr Fleischmann trénuje od roku 1992. „Za tu dobu jsme pouze jednou nebyli na celostátním kole. Jinak jsme se vždy minimálně s jedním týmem zúčastnili,“ vzpomíná.

Teorii se děti učí z knížek a internetu. Jízdy tým trénuje ve školní tělocvičně. „Soutěže se jezdí venku, trénink v tělocvičně, kde to klouže je těžší, takže jsou připravené,“ vysvětluje trenér s tím, že pár dní před republikovou soutěží pak děti trénují skoro denně.