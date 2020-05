Vedení města vyzývá, aby lidé upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním jednáním. Zároveň stále trvá mimořádné opatření a s tím související nařízení používat ochranné prostředky dýchacích cest a dodržování dvoumetrového rozestupu mezi klientem a úředníkem. Vstup do hlavní budovy radnice je pouze z Velkého náměstí.

Městský úřad Vimperk od pondělí 18. května rozšiřuje přístupnost pro veřejnost nejen ve standardním rozsahu úředních hodin, ale i mimo ně. Nadále platí dodržování zvýšených hygienických požadavků s upřednostněním písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem. Úřední dny a hodiny jsou: v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin (všechny odbory) a v pátek od 7:30 do 11:30 hodin (pouze: odbor vnitřních věcí – agenda matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – budova Steinbrenerova čp. 6, odbor obecní živnostenský úřad – budova TKB, odbor dopravy a silničního hospodářství – agenda registru vozidel a registru řidičů – budova TKB).

Úřad je pro veřejnost otevřen také mimo úřední dny a hodiny v rozsahu základní pracovní doby.