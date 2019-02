Prachaticko – Z pohledu na internetové stránky mnoha obcích by se mohlo zdát, že klasické úřední desky, které zdobí kdejakou náves, jsou už přežitkem. Opak je ale pravdou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štěpánek

Všechna usnesení musejí obce ze zákona vyvěšovat jak v hmotné podobě na vývěsky, tak i v elektronické podobě na internet. Proč někam chodit, když si vše můžeme přečíst pohodlně doma u stolu, řekli byste si možná. Starostové obcí v regionu by vás ale vyvedli z omylu, úřední desky a vývěsní tabule jsou stále oblíbené a pro nic za nic prostor na návsích a náměstích nezabírají.

„Máme úřední desku přímo před úřadem, takže vidím, jestli jí někdo čte, nebo ne. A i když občas v okurkové sezoně nemusí být plná všemožných informací, lidé jsou na ní zkrátka zvyklí," myslí si starosta městyse Dub Václav Novák. Že zřízení úřední tabule nařizuje zákon, není podle něho ani tolik důležité. Mnoho obyvatel dá totiž přednost právě vývěsce před brouzdáním na internetu. A to i ze společenských důvodů, jak potvrzují další starostové. Například ve Stachách mají jednu centrální úřední desku na náměstí a další dvě v osadách s vlastním katastrem. „Někdo by si možná řekl, že to už smysl nemá. Pořád je ale mnoho lidí, kteří třeba internet nemají. Úřední deska je navíc před obchodem a lidé jsou zvyklí, že si po cestě z obchodu přečtou, co se v obci děje," řekl stašský starosta Bořivoj Klíma.

Jiné to není ani v Hracholuskách. I když všechny obce vyvěšují informace i na internetu, úřední desky a další vývěsní tabule zkrátka patří ke koloritu venkovského života. A to i přesto, že připojení k internetu má už i tady naprostá většina obyvatel.

„I u nás to mají spojené s návštěvou obchodu. Prostě jdou kolem, tak si ty základní věci přečtou. Na návsi třeba nevisí úplně všechno, ale ty základní body si tam najde každý. A když ho potom něco zajímá více, může si najet na příslušný soubor na internetu, otevřít si ho a pročíst celý," vysvětlil starosta Hracholusk Václav Vozábal, jakým způsobem funguje elektronická i klasická forma informací pro občany v obcích. A pro ty nejstarší obyvatele zůstává klasická úřední deska na návsi tím nejlepším zdrojem informací.

„Je to hlavně o tom, aby měli obyvatelé přehled o aktuálním dění na obci. Nedělá nám žádné problémy zachovávat si klasickou úřední desku, protože víme, že mnoho obyvatel se k takovým informacím při nejlepší vůli dostat nemůže," uvedla starostka Malovic Martina Hejná.

Úřední desky tak zůstávají v obci nejen kvůli zákonu, ale i kvůli lidem samotným. A zdá se, že i obyvatelé obcí si jejich přítomnosti váží. Jak se totiž všichni starostové shodli, i když se občas úřední deska stane terčem vandalů, není to prý tak často, jak bývalo běžné před lety. A dokud budou na vsích vývěsky pro lidi, budou zřejmě přežívat dál i v digitální době.