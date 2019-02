Jižní Čechy – Na jihu Čech napadl nový sníh, což zlepšilo podmínky pro běžkaře. Nabídka upravených tras už je docela široká.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Stanislava Rybičková

Až třiatřicet kilometrů různých tras čeká na běžkaře na Zadovsku. Vybrat si mohou kratší trasy od tří kilometrů, stejně jako okruhy měřící více než dvacet kilometrů. To v případě, že se ze Zadova vydají na Zlatou Studnu a odtud na další trasy. Tratě, které upravuje Lyžařský areál Zadov, jsou projeté denně. A to navzdory sněžení a větru.

„Nečekáme na počasí, ale každý den trasy projíždíme. Aktuálně je upraveno šestadvacet kilometrů a dalších sedm kilometrů je sjízdných,“ uvedl Luděk Sáska z Lyžařského areálu Zadov. Běžkaři o ně mají v těchto dnech opravdu zájem, o víkendu by měla být upravena i nejdelší, čtrnáctikilometrová trasa Zadov – Roviny – Popelná – Německý most – Malý most – Zadov. Zaparkovat zdarma mohou běžkaři přímo na Zadově.

Jedna z tras, na které to bude běžkaře bavit, vede z bývalé sklářské osady Zlatá Studna na Zhůří. Měří šest kilometrů. Ze Zhůří je možné pokračovat na Horskou Kvildu.

Na Lipensku panuje pravá ladovská zima. V noci na pátek napadlo dalších 10 až 15 centimetrů prašanu a sněžit by podle předpovědi meteorologů mělo také dnes. Díky tomu byly upraveny běžecké stopy. „Na Schönebenu jsou upravovány v délce sedmdesát osm kilometrů, dvanáct kilometrů je ve Frymburku u Lipna a dalších dvanáct kilometrů u Sternsteinu,“ říká Martin Řezáč z Lipno Marketingu, který se s kolegy stará o bílou stopu na frymburských loukách.

Nástupní místo do stopy ve Frymburku je na fotbalovém hřišti u autobusového nádraží, kde se dá parkovat zdarma. Můžete se také nechat vyvézt za 40 Kč vlkem na vrchol Marty, kde lze rovněž nastoupit do stop.

„Na Schönebenu leží 40 centimetrů přírodního sněhu. Nástup je možný jak na Schönebenu, tak i na Grün-waldu,“ dodává Martin Řezáč. „Vstup do stopy je tu placený, stojí 4 eura na den nebo 40 euro na celou sezonu.“

Na Táborsku měla být v pátek večer upravena trasa Hartvíkov – Vodice v přírodním parku Polánka. Na území mikroregionu Čertovo břemeno upravovali stopy v omezené míře, a to na trase Jistebnice, Monínec, Libenice, Borotín, Kostelec, Jistebnice a dále okruh u Javorové skály, parkoviště v Libenicích a parkoviště U Bizona.

V Novohradských horách, kde fungují tři okruhy – Vysoká, Staré Hutě a Písařka – se o úpravu běžeckých tras stará občanské sdružení TJ Hojná Voda. Jeho tahoun Luboš Šulista si včerejší sněžení pochvaloval. „Máme zatím jen 15 centimetrů, proto v lese s 5 centimetry nejsou stopy sjízdné. Něco je upraveno na Loukách, ale protože má celý den a noc hustě sněžit, budeme jezdit v noci a ráno,“ ujišťuje Luboš Šulista, že o víkendu se určitě běžkovat bude. „Jen zatím nedo-kážu říct, zda na všech třech okruzích. Na to bychom potřebovali, aby napadlo tak 20 centimetrů,“ vysílá přání do nebe.