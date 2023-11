Do bytových domů se tam lidé stěhovali na konci 60. let minulého století. Od té doby se tvář celé vimperské lokality v ulicích K. Weisse a Sklářská nezměnila. Město nechalo zpracovat projekt na zmodernizování celého prostoru a investovat tam chce celkem zhruba 15 milionů korun. „Letošní náklady odhaduji na devět až deset milionů korun,“ poznamenal místostarosta města Vimperk Zdeněk Kuncl. Kromě nových chodníků je nový mobiliář, veřejné osvětlení a zeleň. „Práce skončily u starého mostu. Ale to jen pro letošek,“ upřesnil s tím, že v příštím roce se řemeslníci pustí do pokračování revitalizace veřejného prostoru až ke čtyřpatrovým domů v ulici Sklářská. „Novým chodníkem také lokalitu spojíme s novou autobusovou zastávkou proti benzinové stanici,“ popsal další práce Zdeněk Kuncl.