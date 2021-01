Od roku 2010 řešili majitelé rodinných domků v prachatické ulici U Studánky předání silnice, kterou sami postavili a zkolaudovali, městu Prachatice. Jde o majetek v hodnotě více než 3,4 milionu korun.

Majitelé rodinných domů v ulici U Studánky si příjezdovou komunikaci včetně všech sítí postavili a zaplatili sami. Před pár týdny ji bezplatně předali městu Prachatice. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Před pár týdny konečně došlo na podepsání smluv a fyzickému bezplatnému předání do majetku Prachatic. Trvalo to deset let.