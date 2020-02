Ulici opraví, práce potrvají půl roku

Až deset milionů korun a půl roku práce. To vše by měla obnášet připravovaná rekonstrukce Čelakovského ulice ve Vimperku. Podle Josefa Mistra z vimperského Městského úřadu by začít mohla už v dubnu. „Máme vítěznou nabídku, nyní ještě běží lhůty, po kterých budeme moci podepsat s firmou smlouvu,“ uvedl.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek