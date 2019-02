Netolice - Parkování vozidel v Gregorově ulici, tedy na silnici ve směru z náměstí na Lhenice, se znovu stává hlavním tématem, o kterém se nyní mluví v Netolicích.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Naposledy se do bouřlivého jednání o zákazu parkování pustili i netoličtí zastupitelé. Zejména v letních měsících a hlavně pak o víkendech je často ulice takřka zablokovaná. Jedná se především o úsek kolem cukrárny, kde lidé zastavují své vozy i přesto, že se zde stát nesmí.

„Tohle není problém jen jedné ulice, ale dnes se to již týká v podstatě všech ulic, které jsou napojeny na náměstí,“ upozornil zastupitel František Sklář. V ostatních ulicích je však alespoň na jedné straně vozovky parkování většinou povolené.

Ani tentokrát z jednání nevzešlo žádné konkrétní usnesení. Zastupitelé však měli nejrůznější nápady. Někteří například chtěli, aby byly k parkování využity zelené plochy, které jsou v ulici. Jiní byli naopak toho názoru, že by se žádná místa na parkování v ulici dělat neměla, že by se zbytečně ustupovalo řidičům, kteří zde porušují zákaz. Na obrubnících jsou totiž vyznačené žluté pruhy, které parkování nedovolují.

Více v tištěném vydání ve středu 30. dubna 2008.