„Při bohoslužbě se budeme modlit za mír na Ukrajině,“ říká řeckokatolický kněz Ruslan Zassiedko, který zde působí již dvě desetiletí. Podobně se zde každou neděli modlili i v roce 2014 při obsazení Krymu a východních ukrajinské vlasti. Do kostela chodí na dvě stovky věřících, společně se jich sejde tak polovina podle nedělních směn v práci.

Bratrská pomoc? Ne, je to agrese. Jihočeši podpořili pomoc Ukrajině

„Jedná se určitě o nesmírně těžké období, které v těchto dnech prožívám, protože celá moje rodina a přátelé žijí ve Lvově,“ svěřuje se jedna z nich, lektorka českého jazyka pro cizince Nataliya Prokip, žijící v Českých Budějovicích.

„Moji mladí kamarádi jsou doma aktivně zapojeni do politiky, někteří příbuzní pracují v mechanizační brigádě, kde odvážejí a opravují bojovou techniku z válečných oblastí. Každý den s nimi mluvím, a přiznávají, že sami nevědí, co bude zítra. Netvrdím, že doma v těchto dnech vypukla velká panika. Za osm let, které od roku 2014 (kdy Rusové obsadili Krym a východní část Ukrajiny – pozn. aut.) uplynuly, si už zvykli na to, že nějaký člověk ze sousedního města nebo vesnice se z frontové linie nevrátil, a má pohřeb. Na ledacos jsme se tedy dokázali připravit, ale tahle současnost je mnohem těžší,“ přiznává lektorka.

Vystrašené děti

Nejistota a obavy se už měsíc projevují i v jejím Lvově. „Rusko se snaží destabilizovat situaci na Ukrajině různými metodami. V poslední době se často objevovala informace o možném podminování škol, a žáci se museli evakuovat. Bratr takhle vyzvedával svého synka prvňáčka už několikrát. Lidé jsou teď smutní, někdo proto odjíždí aspoň na čas z Ukrajiny, aby si děti odpočinuly a uklidnily se, když doma pořád slyší ze všech stran samé zprávy o válce. Ale moje rodina jakýkoliv odjezd razantně odmítá. Ukrajina je náš domov,“ dodává lektorka českého jazyka pro cizince Nataliya Prokip.