Prachatice – Na slunečné počasí čekali nadšenci, kteří se rozhodli uklidit v areálu bývalého internátu na Lázních sv. Markéty v Prachaticích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Červinka

Radmila Kušniriková, která na Lázních sv. Markéty bydlí, se podle svých slov na nepořádek už nedokázala koukat. Rozhodla se proto, že by ho ráda společně s dalšími dobrovolníky uklidila. Jenže, když se v květnu chtěli dobrovolníci do úklidu pustit, zhatilo jim plány počasí. „Mrzelo nás to, byli jsme připravení. Ještě více nás ale mrzely některé připomínky, že jsme v dešti líní uklízet. Je třeba si uvědomit, že nikdo z nás za úklid nic nedostane. Jen prostě chceme, aby lázně vypadaly lépe,“ uvedla včera se slovy, že je sama zvědavá, kolik Prachatičáků přijde.