Radikální snížení hladiny Orlíku, ke kterému došlo kvůli rekonstrukci lodního výtahu na hrázi přehrady, odhalilo na březích nepořádek. Povodí Vltavy a dobrovolníci se teď připravují na jejich úklid.

Na staré žďákovské cestě ve Starém Sedle (v Orlíku nad Vltavou) odklízeli 24. ledna pracovníci obce Orlík nad Vltavou letité brány za traktor a železný dopravníkový pás, které tam někdo naházel. | Foto: Jan Mára

V Orlíku nad Vltavou se už obec podle starosty Jana Máry do čištění míst u vody pustila. „Uklízíme hrubší věci v zátokách, které by dobrovolníci odklidit nezvládli,“ uvedl Jan Mára. Dodal, že například v zátoce ve Starém Sedle v místech staré žďákovské cesty odstraňovali včera brány za traktor a starý železný dopravníkový pás, které tam kdysi někdo vyhodil. Podle stavu železa to tam podle něj mohlo být i třicet let. „Zřejmě to tam někdo naházel jako zátěž k bójkám, aby tam mohl kotvit,“ myslí si Jan Mára.