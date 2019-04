Americký snímek V Saturnových prstencích zde měl totiž v pátek evropskou premiéru. Podle ředitelky planetária Jany Tiché čtyři pracovníci instituce vytvořili český překlad originálu v angličtině. Film daboval redaktor České televize Radim Bártů v Českém rozhlase České Budějovice.

Projekce filmu termíny: 9. dubna od 20 h, 13. dubna od 18 h, 23. dubna od 20 h, 26. dubna od 19 h

pokud bude velký zájem, budou se projekce přidávat

práva zakoupena na dva roky

vstupné 100 korun

nově rezervace přes web

Podle názoru šéfa digitálních projekcí planetária Radka Stránského je snímek skutečně jedinečný. „Jsme zvyklí vidět filmy z vesmíru. Ze sta procent jsou to snímky generované počítačem, ale nic reálného,“ vysvětluje. Ve snímku V Saturnových prstencích režiséra Stephena van Vuurena, který na něm pracoval přes deset let, ani jeden záběr nebyl vytvořen počítačovými animacemi či efekty. Záběry snímku V Saturnových prstencích jsou složeny z reálných fotografií poskytnutých kosmickou sondou Cassini-Huygens z více než sedmi milionů skutečných fotografií. „Režisér je zpracovával ručně,“ přidává další zajímavost Radek Stránský. Vyfocené snímky navíc nepřišly barevné a v HD kvalitě, ale černobílé „jednomegapixelové“.

Sonda Cassini-Huygens vyrazila na dvacetiletou misi Sluneční soustavou v roce 1997. Za sedm let doletěla k Saturnu, kde obíhala 13 let jako jeho první umělý satelit v historii a shromažďovala data a fotografie. Modul Huygens navštívil jako první na světě povrch měsíce Saturnu Titan. Pouť sondy skončila v září 2017 ponořením do vrstev atmosféry planety, kde zanikla.

Proč snímek o Saturnu? Protože původní Jihočeská astronomická společnost, která v roce 1937 otevřela hvězdárnu, měla planetu ve svém logu. „Máme k němu blízko,“ říká Jana Tichá.

Cílem planetária je podle ředitelky prezentovat novinky a základy astronomie a příbuzných přírodních věd od kosmonautiky, fyziky k meteorologii atd. „Ovšem tak, aby byly zaobaleny v atraktivním kabátě, aby ukázaly krásu vědy a krásu techniky. Proto si buď vlastní autorské pořady tvoříme sami, nebo přebíráme jen to, co stojí za to,“ říká Jana Tichá.

Premiéry v planetáriu jsou novinkou, která přišla s novou technologií. Na premiérový film má nyní instituce zakoupena práva na dva roky. Vstupenky lze získat přes zprovozněný rezervační systém na webu planetária.