Historie Chlumanské konopické sahá dvacátých let minulého století. Na mnoho let ale byla její tradice přerušena. Obnovit se jí podařilo někdy v letech sedmdesátých. O té doby se koná pravidelně každé dva roky. A chystá se i na letošek. Paní Milada ráda zpívá, a když dostala v devatenácti letech zaměstnání v Chlumanech, přidala se k místním zpěvačkám. Už u nich zůstala. „Tenkrát byla příprava scénáře a nacvičení všech písní složité. Musely jsme se obejít, předem říct termín, kdy bude zkouška. Dneska si zavoláme na mobil nebo si termín zjistíme přes facebook. Tenkrát jsme si museli scénář přepisovat na stroji, dnes máme všechno v počítači a stačí to jen vytisknout,“ srovnává paní Milada, pro kterou je zpěv celoživotním koníčkem.

Chlumanské dámy se zkoušejí a secvičují se pravidelně měsíc před konopickou. „To víte, za ty dva roky se texty občas zapomenou. Musíme si všechny písničky oprášit,“ zdůvodňuje. Součástí příprav je také výzdoba protagonistů a obce. „Vyrábíme růžičky, musíme ozdobit dům, odkud lákáme Konopičáka. To taky nějaký čas zabere,“ dodává s tím, že takové přípravy baví celou vesnici. Konopická a následná zábava se odehrávají venku, a tak se zdobí i letní parket.

Miladu Boškovou těší, že o tradiční akce má zájem mladá generace. „Ve sboru máme nejen mladá děvčata, ale už chodí zpívat i malé holčičky,“ chválí všechny protagonisty a dodává, že ani chlapci a chlapi nezůstávají pozadu. „Já už jsem v té partě dvacet let nejstarší a jsem za to ráda,“ dodává paní Milada, která letos slaví kulatiny.