Prachaticko - Přestože v sobotu Prachatický deník s ohledem na státní svátek nevyšel, o pravidelný souhrn nejdůležitějších událostí vás nepřipravíme.

První úsek z Hracholusk po Oboru je připravený pro pokládku finální obrusné vrstvy. V následujícím týdnu se semafory přesunou pod Oboru směrem ke Kratochvíli. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

A nabízíme vám stručný přehled i s krátkou redakční glosou.

Pondělí

Zatímco o víkendu sledovali profesionální i dobrovolní hasiči z jihu Čech, jak se bude dařit jejich kolegům v celostátním klání ve sportovních disciplínách, výškovičtí dobrovolní hasiči mají delší dobu jiné starosti. I když se jim vimperští zastupitelé již v loňském roce pokusili pomoct s přístavbou hasičské zbrojnice pro jejich dobrovolný sbor, Výškovičtí budou muset ještě nějaký čas počkat. Městu se totiž nepodařilo sehnat potřebnou podporu z grantu Jihočeského kraje.

Deník: Zatracená hlášení, no nic, lejstro je lejstro, přesto nejede vlak.

Úterý

Přesná čísla sice ještě pořadatelé letošních Slavností Zlaté stezky nemají k dispozici, podle předběžných odhadů se ale zájem návštěvníků dal srovnat s loňským rokem. Vedení města Prachatice je s letošními Slavnostmi Zlaté stezky spokojeno. „Vždy je ale co zlepšovat," tvrdí místostarosta Robert Zeman a svá slova rozhodně nemíní jako kritiku pořadatelů. „Čeká nás kompletně rozebrat celé slavnosti s tím, co se podařilo, i co by bylo možné zlepšit, aby ty další byly zase o kousek lepší," dodal.

Deník: A my dodáváme, že bude co zlepšovat. Alespoň soudě podle reakcí čtenářů Prachatického deníku.

Středa

„Vážený zákazníku, upozorňujeme Vás na dlužnou částku ve výši…," podobnou větou začínají emaily, které v posledních dnech zaplavily emailové schránky. Dva podobné emaily obdrželi v pondělí večer také redaktoři Prachatického deníku. A nebyli sami, stačí se podívat na internet, kde jsou podobné případy prakticky na denním pořádku.

Deník: Zásadní rada zní, rozhodně neotevírat podezřelou přílohu, jinak se svých peněz už také nemusíte dopočítat.

Čtvrtek

Na Slavnostech Zlaté stezky v Prachaticích, které jsou založeny na historii obchodování se solí, chyběla lidem jako suvenýr právě sůl. Tu si sice mohli v minulosti koupit, ale od doby, kdy se nejspíše změnil generální sponzor slavností, mají Prachatičtí se solí jako dárkem utrum. A nebyla to jediná připomínka, kterou v dobrém směřují k pořadatelům, posteskli si i nad zoufale malým počtem laviček na Velkém náměstí.

Deník: Námětů na přemýšlení budou mít organizátoři slavností v Prachaticích tedy více než dost. Zvlášť, když ty v příštím roce budou pětadvacáté. Tak uvidíme za rok.

Pátek

Jedna z prachatických maminek upozornila redakci Prachatického deníku, že si její pětiletá dcera rozřízla nohu o dlaždici ve vodě dětského bazénu na veřejném koupališti Hulák v Prachaticích. „Zarazilo mě, když jsem se dozvěděla, že plavčíci o problému vědí. A ještě podotkli, že se takové úrazy stávají v bazénku běžně," řekla. Vedení města bylo připomínkou zaskočeno, nicméně nechalo věc okamžitě prošetřit. Stalo se, ale správce areálu v bazénu žádnou ostrou hranu neobjevil.

Deník: Vzhledem k tomu, že se údajně nejedná o první případ, asi tam někde něco bude, jen je třeba najít kde.

Sobota

V týdnu zahájila firma Strabag opravu silnice II/145 od Hracholusk směrem na Kratochvíli k odbočce do Žitné. Už v pátek se tak mohli řidiči setkat s omezením provozu v kratším úseku z Hracholusk po Oboru, kde jízdu řídila světelná signalizace. Ta sice na víkend a ve večerních hodinách nebude v provozu, nicméně to neznamená, že by oprava skončila. Trvat má totiž až do 20. července.

Deník: Přestože tentokrát Prachatický deník nevyšel, ještě to neznamená, že by se nic nedělo. Ba právě naopak. Stačí se podívat na webové stránky www.prachaticky.denik.cz.