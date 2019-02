Prachaticko – Co přinesl poslední týden na stránkách Prachatického deníku? Každou sobotu najdete na tomto místě přehled událostí.

Obce postižené povodní a následnými záplavami pomalu sčítají vzniklé škody. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs



Pondělí

Bývalá rota pohraničníků ve Kvildě mizí. Do konce června ji těžká technika pošle k zemi a zbude jen volný prostor pro turisty.

Deník: S posledními zbytky železné opony se Kvildští perou léta. Snad najdou smysluplné využití volného místa v samém centru šumavské obce.



Úterý

Bouřky na Prachaticku opět zvedly hladiny řek a místních potoků. Sotva opadla voda z víkendových záplav, přišla voda přívalová. Ta zaplavila pole, domy i silnice.

Deník: Boj člověka s počasím je rok od roku častější. Lidé, kteří mají věčně vody po kolena, se musejí ptát, co komu vlastně udělali. Před lety přece jejich domy stály na úžasném místě.



Středa

Dobrovolní hasiči ve Tvrzicích pomáhali chránit majetek svých sousedů. Vodu čerpali do půlnoci a jen čekali, kam vyrazí příště.

Deník: Dík patří všem, kteří dobrovolně oblékají hasičskou uniformu. Bez nich by to při záplavách vůbec nešlo. A navíc si k tomu ještě berou pořádání snad všech akci pro děti z okolí. Nezbývá než jen dodat: Pánové, klobouk dolů.



Čtvrtek

Naštěstí bez jakýchkoliv škod přečkalo letošní záplavy i přívalové deště veřejné koupaliště Hulák v Prachaticích. Nešlo ale odebrat vzorek vody pro to, aby mohl být Hulák konečně otevřen pro veřejnost. Vzorek hygienici vzali teprve ve čtvrtek a snad příští týden bude voda na koupání. Slunit se ale lidé mohou už od včera. Na osvěžení si ale musejí pustit sprchu.

Deník: Letošnímu koupání prostě počasí zatím nepřálo, a tak otevření Huláku bude bez dohadů a internetových diskuzí, že někdo něco špatně odhadl.



Pátek

Rozkopané ulice v Prachaticích nejsou v létě nic divného. A letos je jich opravdu požehnaně. Dělníci obsadili ulice U Stadionu, U Studánky, Chelčického, Rumpálovu i Krumlovskou. Snad se vše povede do termínu a bez komplikací splnit. Chelčického už to má jisté. Hotovo bude už ve středu.

Deník: Možná i tak by ale stálo za to, aby firmy přidaly na tempu. Když jsou bagry u bazénu v klidu už ve čtyři odpoledne, dobrému jménu firmy to rozhodně nepřidá. A nepříjemná objížďka by asi také trvala kratší dobu.



Sobota

Rekonstruovat ulice Budějovická a Tovární by chtěli Volarští. Ovšem město celkové náklady uhradit nemůže, tolik volných peněz nemá. Zastupitelé by tak měli rozhodnout, zda se hlásit o dotační peníze z ROP Jihozápad. Spoustu peněz totiž z městské kasy vyberou opravy po letošních záplavách.

Deník: To vypadá, že obce budou vinou vody jen opravovat opravené, protože jim všechno vezme velká voda. Abychom za chvíli nejezdili po dobře udusaných polňačkách.