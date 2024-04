Unikla vám událost posledních několika dnů na Prachaticku? Připravili jsme pro vás přehled toho, co se psalo v Prachatickém deníku v minulých deseti dnes. Tak se podívejte.

Kameny zmizelých v Prachaticích. | Video: Deník/Jana Vandlíčková, Jakub Imbera

Od května mají turisté smůlu, nedostanou se na Knížecí stolec po vyznačené trase. Ta vede prostorem vojenského újezdu v Boleticích. Trasa ze Záhvozdí na Knížecí stolec byla až doposud jedinou možnou. Přednosta újezdního úřadu Boletice Marián Varga zákaz zdůvodňuje komplikovanou vojensko-politickou situací i tím, že z vrcholu Knížecího stolce byla odstraněna rozhledna pro nevyhovující technický stav.

Trasa na Knížecí stolec se ruší. Turisté se tam už nepodívají

Sotva jedna volarská uzavírka loni v listopadu skončila, za pár dní začíná další. V úterý 23. dubna se řemeslníci pustí do opravy ulic Mlynařovická a 5. května. Uzavírka bude platit až do konce letošního prosince. Zahájení rekonstrukce obou ulic se podle slov starostky Martiny Pospíšilové plánuje na 23. dubna. „To by měla firma Znakon, která vyšla vítězně z výběrového řízení, spustit stroje,“ řekla včera Deníku volarská starostka. Upřesnila, že pracovat se bude na etapy a obyvatelé obou ulic dostali při veřejném projednávání oprav veškeré informace.

Opravy silnic ve Volarech pokračují, zavře se Mlynařovická

Od podzimu o zhruba tři koruny vzrostly ceny benzinu a nafty nejen na Prachaticku. Lámou rekordy a opět atakují hranici čtyřiceti korun za litr. Česko není jediné, kde se ceny paliv za poslední týden zvýšily. Zdražení benzinu o 60 až 70 haléřů se podle údajů ČAPPO dotklo všech zemí střední Evropy. Ekonomové odhadují, že ceny zůstanou nebo spíše porostou.

Ceny benzinu a nafty na Prachaticku atakují čtyřicet korun

Prachatice mají své dva kameny od pondělí 15. dubna. Jsou umístěny v chodníku před hlavním vchodem do Gymnázia v Prachaticích. Připomínají Maxe Spiegela a Arnošta Klingera, kteří na prachatickém gymnáziu studovali a následně přišli o život v koncentračním táboře v Osvětimi. Životy i pobyt obou studentů v Prachaticích zmapovali dva studenti gymnázia Ondřej Machart a Erik Vlášek se svým učitelem Tomášem Soumarem. Podařilo se jim dokonce najít i žijící potomky mužů. Praneteř Arnošta Klingera Šárka Poláčková s manželem přijeli na slavnostní uložení kamenů do Prachatic

Prachatičáci klopýtnou u gymnázia o dva bronzové „Kameny zmizelých“

Dvě stě dvacet předškoláků se během minulého pátku a soboty přišlo se svými rodiči zapsat do prvních tříd prachatických základních škol. Nejvíce dětí přišlo na Vodňanku, 85. Na Národku osmdesát dva a na Zlatou stezku padesát tři dětí. Třiatřicet rodičů požádalo o odklad školní docházky. Po dlouhých letech se na Národku přišla zapsat holčička předčasně. „Má sice datum narození až na konci září, takže by k zápisu měla jít příští rok, ale je moc šikovná,“ pochlubila se Hana Bolková výjimkou.

Pro čtyři desítky prachatických dětí chtějí rodiče odklad, jedno nastoupí dřív

Vrcholu Libína se blýská na lepší časy. V pondělí 15. dubna prachatičtí radní dostali na stůl výsledek výběrového řízení na firmu, která se pustí do rekonstrukce areálu na vrcholu Libína. „V tuto chvíli běží veškeré nutné lhůty, ale uvést mohu, že nejvýhodnější nabídku podala prachatická stavební společnost Luspol SE,“ uvedl pro Prachatický deník starosta Jan Bauer s tím, že její nabídková cena je zhruba 21,3 milionu korun bez DPH.

Prachatičtí chtějí na vrcholu Libína „chytit“ už příští letní sezonu

Obec Zálezly na Prachaticku má od pátku 12. dubna svůj vlastní znak. Navrhl ho heraldik a vexikolog Jan Tejkal. Znak tvoří stříbrno-zeleně polcený štít s kamennou patou přirozené barvy. Ve stříbrném poli vyrůstá černá medvědí tlapa s červenou zbrojí, zatímco zelené pole vyplňuje čtveřice stříbrných hvězd.

Zálezly mají svůj znak, dominuje mu medvědí tlapa a stříbrné hvězdy

Zima se na Prachaticko vrátila s plnou parádou. Problém měli řidiči směřující na hraniční přechod Strážný. Na čas cestu zablokovaly kamiony, jejichž šoféři nedokázali překonat kopce v okolí Kubovy Huti.

Zima je zpátky. Provoz na Prachaticku komplikovaly uvízlé kamiony

Speed Marathon je každoroční policejní akcí. Dopravní hlídky rozbalily v pátek "fidlátka" na stovkách míst Jihočeského kraje. Zapojili se i němečtí policisté. Vždyť přeci, duben léta býval měsícem bezpečnosti.

Policie v pátek vytáhne radary. Víme, kde půjde o peníze i body

Opilá mladá řidička bez papírů nezvládla jízdu v Chlumanech a narazila do zdi domu. Vyvázla bez zranění, ale majitel domu má "fůru" starostí. Část zdi musí podle rozhodnutí statika pryč.

Opilá a bez papírů nezvládla řízení, projela zdí domu v Chlumanech