Pokud byste chtěli vidět paní učitelky, jak neohroženě vládnou vrtačkou, pilkou a nebozezem, a ještě se u toho usmívají. Tak to totiž vypadalo na konci března do Centra ekologické výchovy Dřípatka při DDM Prachatice, kde probíhaly dva semináře nazvané Jak na polytechnické vzdělávání v základních a mateřských školách.

Učitelky se zúčastnily semináře, kde se učily, že pracovat s žáky s nářadím může být zábavné. | Foto: Irena Vacková

Tři desítky pedagogů (z toho 96,7 % žen) se zde seznamovaly s tím, jak je zábavné a v praxi proveditelné pracovat s žáky s nářadím a vyrábět rukodělné výrobky v dílnách nebo i mimo ně s využitím základního vybavení. Účastníci tkali, tiskli, vrtali, řezali, vyráběli ze starého papíru a hlavně, odcházeli nadšeně s obrovskou zásobou nápadů, které jim poslouží jako inspirace do výuky. Obohatí tak tedy žáky základních škol a děti z mateřských škol napříč jihočeským krajem.

„Mám k semináři jen jednu výtku,“ okomentovala při odjezdu paní Gabriela Kiselicová z MŠ Boršov nad Vltavou, „nestačil nám čas. Takový seminář by měl být na dva dny. Dlouho jsem nebyla na tak skvělém workshopu plném úžasných inspirací. To, co jsme si zde vyzkoušely, rozhodně musím vyrobit i s dětmi. Dokonce i pro ty hyperaktivní tu bylo tolik super nápadů. A atmosféra setkání byla taky skvělá. Pro mě byl workshop za odměnu, odjíždím nabitá, moc děkuji.“

Příjemnou atmosféru po oba dny a průvodce učitelům dělali zkušení lektoři, paní Jiřina Kelymanová, Agáta Kočí a Petr Nagy. Úžasné také je, že semináře byly pro všechny účastníky zdarma, podpořil je totiž Jihočeský kraj.

Irena Vacková, CEV Dřípatka Prachatice