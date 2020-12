S postupným rozvolňováním vládních opatření a s návratem studentů do školních lavic přijal krajský krizový štáb, v čele s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou, rozhodnutí o vybavení všech učitelů na krajem zřizovaných školách ochrannými pomůckami. Důvodem je ochrana zdraví pedagogů i studentů a minimalizování rizika šíření nákazy na školách.

„Chci, aby jihočeské školy už zůstaly otevřené a investovat do ochrany zdraví našich studentů i pedagogů se vyplatí,“ zdůvodňuje rozhodnutí krizového štábu jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že udržení výuky na školách v prezenční formě je teď absolutní prioritou.

Respirátory třídy FFP2 se zvýšeným stupněm ochrany kraj nakoupí právě na základě rozhodnutí krizového štábu. Každý učitel dostane jeden respirátor na dva dny. Toto opatření by přitom mělo trvat minimálně do konce února.

„Jde o částku ve výši zhruba 2,5 milionu korun, za kterou jsme schopni pořídit až 150 000 těchto kvalitních respirátorů pro přibližně 3,5 tisíce našich učitelů. Vzhledem k ochraně zdraví našich pedagogů a udržení výuky na školách považujeme tuto investici za nezbytnou a věříme, že se nám určitě vyplatí,“ doplňuje hejtman a zároveň vyzývá samosprávy všech jihočeských měst a obcí, aby stejný postup zvážily na základních školách, které zřizují právě města a obce.

„Udělejme společně maximum proto, aby školy v našem kraji zůstaly otevřené a abychom co nejvíce ochránili naše pedagogy,“ uzavírá Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Krajský krizový štáb přijal toto usnesení na svém pátečním zasedání. Respirátory by mohl mít k dispozici zhruba do dvou týdnů. Jejich distribuci do škol pak zahájí okamžitě tak, aby se respirátory FFP2 dostaly přímo k pedagogům co nejdříve.