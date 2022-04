Oficiální název strakonické jednotky aktivní zálohy je rota bojového zabezpečení. Velí ji nadporučík Michal Štoural a v Boleticích se s ní zdrží až do neděle. „Jedná se o vševojskovou aktivní přípravu, máme tu dokonce pět nováčku,“ zmínil.

Jednotka by během mobilizace například zabezpečovala strategické cíle. Jejím hlavním úkolem je podle Štourala střežit palebná postavení a místa velení protiletadlových jednotek. „Výcvik v Boleticích je směřován hlavně na taktickou, střeleckou a zdravotnickou přípravu,“ shrnul.

Přenocují na sněhu

Kromě toho 15 účastníků čeká také střelba na pohyblivé terče, topografická příprava a přenocování v lesním porostu. „Naučí se základy přežití v přírodě, kdy jsou z nějakého důvodu odděleni od jednotky. Jde především o filtraci vody, stavbu přístřešku či rozdělávání ohně,“ upřesnil nadporučík Štoural.

Taktické přesuny fungují jako hrané scénáře. „Určitě nepůjde o výlet do přírody, ale budeme mít vojenský námět. Budeme se přesouvat terénem a přespíme v nejvyšší části Boletic, kde leží ještě sníh,“ prozradil s tím, že jde o lokaci v tisíci metrech nad mořem.

Strakonická základna se otevřela veřejnosti, vojákem se na den staly i tři ženy

Různá povolání

Členy aktivní zálohy jsou nadšenci. „Berou to jako službu vlasti, přistupují ke všemu pozitivně a jsou motivovaní. Informace, které jim předáváme, dobře zpracovávají,“ popsal dále.

Kromě toho účastníci pochází z různých koutů republiky a pestrá je i paleta jejich povolání. „Přijeli lidé z kanceláří, máme tu právníka, výpravčího, spoustu studentů. Berou to i jako koníčka a vyčistí si tu hlavu od běžného stereotypu,“ míní nadporučík Štoural.

Nechybí ženy

Nejnáročnější jsou bojové drily, ale zvládají je i vojáci něžného pohlaví. „Všechny scénáře cvičení se přibližují reálným situacím včetně kontaktu s protivníkem, nejtěžší je asi transport zraněného na nosítkách z hlediska fyzičky,“ dodal.

Výcviku se zúčastnily i dvě ženy. „V jednotce jsou momentálně tři ženy, ale další jsou na základní přípravě ve Vyškově, ty se v průběhu roku zařadí do jednotky,“ sdělil velitel.

Taxikářka z Budějovic

Poprvé na improvizovaném bojišti stanula také skoro třicetiletá taxikářka Tereza Veselá z jihočeské metropole. „Vojákem jsem chtěla být od malička, ale mám dobrou práci. Takže aktivní záloha byla nejlepším řešením,“ prozradila nadšená z výcviku.

Podle ní si tak lze vyzkoušet řadu věcí, které běžně nezažije. V ukázce sehrála roli zdravotníka a svému kolegovi zachránila život. „Dělala jsem medika, mým úkolem bylo akutní ošetření zraněného a jeho přeprava do relativního bezpečí. Pacient přežil, byl v dobré péči, měl střelné zranění na noze,“ přiblížila Veselá.

VIDEO: Raketový pluk napadli útočníci, proti vojákům ale neměli šanci

Fyzicky náročný výkon ji nedělá problém. „I když je to náročnější, dá to se to zvládnout i vzhledem k tomu, že jsem tu nejmenší,“ smála se drobná dívka. „S dobrými instruktory a partou jde všechno lépe!“

Do strakonické posádky se přihlásila, protože zde už absolvovala kurz Vojákem na zkoušku, a ten ji oslovil.

Student z Prahy

Až z Prahy přijel třiadvacetiletý student Filip Srnčević. „Původně jsem chtěl na univerzitu obrany, a to nevyšlo, tak jsem zvolil jednotku aktivní zálohy,“ vysvětlil. Během cvičení měl se svým družstvem napadnout pohybujícího se nepřítele. „Když jsem u roty začínal, byl jsem mile překvapen, všechno bylo srozumitelné,“ poznamenal mladík, pro kterého šlo už o několikáté cvičení v řadě.

Zvýšený zájem o výcvik a požadavky na vstup do aktivních záloh

Jak informovala mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice Jana Samcová, kvůli konfliktu na Ukrajině armáda zaznamenala za poslední měsíc zvýšený zájem o službu v armádě, a sice jak o službu vojáků z povolání, tak i vojáků v záloze. „Od doby, co vypukla na Ukrajině, se zájem zdesetinásobil. Armáda za duben eviduje sto nových žádostí,“ vyčíslila. Zájemci o vstup do AZ stačí se obrátit na nejbližší rekrutační pracoviště. Následuje zdravotnické vyšetření ve vojenské nemocnici, absolvování psychotestů a čtyřtýdenní kurz základní přípravy ve Vyškově. Uchazeč musí být starší 18 let, a mít minimálně výuční list. Donedávna cvičili vojáci aktivní zálohy (AZ) pouze samostatně. První společný výcvik s profesionálními vojáky se uskutečnil loni v září na vojenském letišti v Bechyni. „Ve společných cvičeních chceme i nadále pokračovat,“ uzavřela Samcová.

Na lepší časy se blýská i z hlediska výstroje jednotky. Vojáci od letošního roku používají nové ochranné balistické přilby od firmy Argun. Letos čeká jednotku AZ i přezbrojení - místo starých samopalů vzor 58 dostanou vojáci útočné pušky BREN a pistole vzor 82 vymění za pistole Phantom.