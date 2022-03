"Když někdo utíká je poslední, co ho napadne vzít si učební pomůcky,“ zdůvodňuje ředitelka školy Hana Bolková, jejíž představa je, že právě na Národce vznikne něco jako „banka školních potřeb“, aby děti měly něco do nového začátku. Nápad přišel ve chvíli, kdy se do Národky začali hlásit první školáci a neměli ani propisku. „Pomůcky poslali hlavně rodiče našich dětí a musím říct, že množství překonalo moje očekávání. Všem rodičům patří velký dík,“ nešetří chválou paní ředitelka. Věci jsou k dispozici pro všechny školáky z Ukrajiny v Prachaticích.