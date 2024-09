Další cíl směřoval do Trojmezenského pralesa, unikátním přírodním ostrovem původního horského smrkového pralesa a ohrožených živočišných i rostlinných druhů. Nechyběla zastávka u nejširšího ledovcového jezera české části Šumavy, Plešného. V dalších dnech se skupina vydala na Modravu, Cikánskou slať, Březník, Malou Mokrůvku, přes Černou horu až k pramenu Vltavy a pak přes hranici na Siebensteinkopf. Navštívila jádrové oblasti národního parku Šumava v okolí hájovny Březník i národního parku Bavorský les. Stoupala dramatickou Ďáblovou soutěskou (Teufelsloch) až na majestátní vrchol Luzného v Národním parku Bavorský les. Dále účastníci a účastnice navštívili Reschbachklause, vodní splavovací nádrž.

Ke konci pobytu se skupina vypravila k výchozímu bodu Racheldiensthütte, odkud postupovala k Roklanskému jezeru až na vrchol Velký Roklan. V závěru exkurze výprava prošla stezkou lesních prožitků, tzv. Seelensteig. Tento 1,3 kilometru dlouhý dřevěný chodník nabízí unikátní výhledy do typického smíšeného lesa s majestátnými jedlemi, buky, smrky

a podmáčených smrčin. Toto místo bez lidského zásahu působivě představuje genezi a vznik zcela nového divokého lesa. Zájemci a zájemkyně měli po celou dobu exkurze možnost velmi dobře srovnat různé přístupy k péči o les, jak v národním parku na české straně, tak i na straně německé. Pocity účastníků exkurze vyvolaly dojemné nadšení a velký ohlas, který pro Hnutí DUHA znamená připravit a naplánovat plnohodnotnou výpravu zase v příštím roce.

Exkurze pod záštitou Hnutí DUHA jsou určeny všem, kteří se zajímají o to, jak se vyvíjí příroda, pokud ji ponecháme prostor a čas, chtějí poznat středoevropskou divočinu na vlastní oči a kůži a porozumět tomu, v čem je její nedocenitelná hodnota. Jaromír Bláha, průvodce exkurze Hnutí DUHA do šumavské divoké přírody, říká: „Stejně jako všechny roky předtím jsem nadšený z toho, jak divoká příroda postupně vtahuje účastníky do svých přírodních dějů a jak jsou z toho fascinovaní. Potřebujeme více takových míst s rozlehlou divočinou – nejen pro to velké množství druhů, které v kulturní, obhospodařované krajině nepřežijí a národní park je pro ně doslova archa Noemova. Ale také pro nás, protože v ní můžeme najít spojení s přírodou, spojení se životem.“

Z dojmů účastníků a účastnic velké exkurze

Ladislava Heiesová: „Nezapomenutelné čtyři dny na Šumavě se pro mě staly zážitkem, kterými ukázal nejen krásy přírody, ale také otevřel oči. Měla jsem možnost vše vnímat doslova všemi smysly, což ve mně vytvořilo vzpomínky, které se vryly hluboko pod kůži. Exkurze mi poskytla mnohem víc než jen znalosti o přírodě – předčila všechna má očekávání. Nesmím zapomenout vyzdvihnout bezchybnou organizaci a skvělou připravenost všech průvodců. Jejich zápal pro práci byl nepřehlédnutelný. Je skutečně inspirující potkat lidi, kteří svou práci dělají srdcem a s nadšením.“

Matěj Kastner: „Při rozhodování o účasti byly pro mne důležité dvě věci. To, že se dozvím o funkcích původního ekosystému lesa od odborníka, který se tomu velkou část svého života věnuje a také, že se dostaneme na místa, kam se běžný návštěvník jen tak nedostane. Realita výpravy však významně předčila moje očekávání.“

Marek Nedvěd: „Díky za možnost otevřít oči a vidět, cítit a zažít les a přírodu bez zásahu člověka. Velký obdiv lidskému úsilí překonávat pro mnohé z nás nepřekonatelné.“

Milan Holý: „Máte-li otázku, les Vám odpoví. Zde není zmatku či prázdných pojmů. Vřele doporučuji, poučné, magické, vědecké…“

Jana Harmachová: „I přes náročný terén, kdy kopce byly strmé, rašeliniště mokrá a sluníčko nemilosrdně pralo celý den, průvodci byli skvělí, účastníci taktéž a kůrovec se stal za čtyři dny mým velkým kámošem.“

Michaela Hoďánková: „Šumavu miluju a díky průvodcům z Hnutí DUHA jsem měla možnost nahlédnout do přírodních procesů ještě hlouběji. Každá exkurze je pro mě inspirativní, kvalitně strávený čas v dobré partě.“

Lucie Killen: „Děkuji Hnutí DUHA za skvělé čtyři dny v Šumavských a Bavorských lesích. Byl to krásně strávený čas, vidět jak se příroda regeneruje a nejlépe funguje bez lidských zásahů, bylo velmi inspirativní pro mysl a uklidňující na duši.“