Na dva miliony korun vyjde podle informací Jana Klimeše, místostarosty Prachatic, další část, už třetí, Areálu lesních her na prachatických Lázních sv. Markéty.

„Tentokrát by měly v areálu být nové prvky pro starší generaci,“ doplnil prachatický místostarosta. O přípravu projektu se stejně jako v předchozích částech Areálu postaral architekt Ondřej Semotán, měla by mít zároveň oddychový a rekreační charakter. První etapu zaplatila z poloviny dotace a druhou zaplatila dotace celou.

„I tentokrát bychom chtěli polovinu zaplatit dotací. Čekáme, zda jsme uspěli, ale koronavirová krize vyhodnocování dotačních peněz trochu brzdí,“ vysvětlil prachatický místostarosta. Vzniknout by mohlo až pět zastavení, která budou tematicky i materiálem propojena s předchozími částmi areálu. „K tomu všemu chceme mít v areálu také sociální zařízení,“ doplnil Jan Klimeš s tím, že rozhodně nepůjde o žádné chemické, ale čistě ekologické toalety. To, zda město bude při čerpání dotačních peněz úspěšné, by mohlo být jasné v příštích několika týdnech.

Areál v lese: - První etapa je pro nejmenší a připomíná příbytky zvířat. Děti tu najdou mraveniště, žabí tůň, veverčí stezku, pavučinu i ptačí hnízdo.

- Druhá etapa je pro náctileté, kteří mohou lézt po stěnách, posilovat a cvičit.

- Třetí etapa bude pro dospělé a hlavně relaxační.