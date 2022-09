U Volarského potoka to páchne, vtékají tam splašky. Patrně ze soukromého pozemku

Na vytékající fekálie do Volarského potoka si už několik dní stěžují lidé ve Volarech. Okolí potoka podle nich dokonce silně zapáchá. Petr Voráč, který bydlí poblíž potoka, tvrdí, že splašky do sousední louky tečou mnoho let a v roce 2018 to dokonce šetřila inspekce životního prostředí. Výsledek šetření má volarská radnice k dispozici.

Už týden ve Volarech zjišťují, co je příčinou znečištění potoka. | Foto: foto poskytl redakci neznámý autor prostřednictvím FB

„Už tehdy inspektoři řekli, že jde o špatné napojení odpadů z některých domů,“ říká Petr Voráč. Volarský starosta Vít Pavlík nicméně o ničem takovém neví. „O záznamu mi pan Voráč řekl, ale na stavebním úřadu jsme zatím zápis z šetření nenašli,“ uvedl s tím, že po výsledku šetření pátrá. Chlumany zaplnili milovníci domácích výpěstků a dobrot Proč splašky vytékají do Volarského potoka, v tuto chvíli vyšetřuje referent životního prostředí se specializací na vodní hospodářství MěÚ v Prachaticích PetrFidler. „Ten se zástupci Povodí Vltavy odebral vzorky vody na rozbor,“ upřesnila volarská místostarostka Jana Bártová. Vít Pavlík následně doplnil, že Petr Fidler zároveň šetří u majitelů domů se septiky v okolí Volarského potoka, jak likvidují odpadní vody. Ač si zpočátku vedení města myslelo, že může jíto havárii na kanalizaci, podle zjištění zástupců ČEVAK, který spravuje vodohospodářský majetek ve Volarech, splašky do potoka rozhodně nevytékají z městské kanalizace. Ústí ze soukromého pozemku. „Vypadá to, že jde o staré meliorační zářezy v louce, do kterých se mohl někdo napojit omylem nebo možná záměrně. I to je předmětem šetření,“ zakončil volarský starosta Vít Pavlík.

