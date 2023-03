/VIDEO/ Parta nadšenců do motorových pil si dala na sobotu a neděli dostaveníčko nedaleko jihočeského Temelína, v malé vesničce Sedlec. V sále tamní hospody uspořádali výstavu svých pokladů. Dohromady jich mají hodně přes pět set a v Sedlci je k vidění to nejlepší z jejich sbírek: na dvě stovky exponátů historických i současných.

Unikátní výstava historických i současných motorových pil v sále hospody v Sedlci u Temelína. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Jedním z iniciátorů výjimečné výstavy, na kterou se zajela podívat například i rodina od Svitav, je ani ne osmnáctiletý Jakub Medek. „Je nás celkem pět, každý jsme odjinud, ale většina z jižních Čech. Seznámili jsme se někdo přes airsoft, někdo přes Facebook,“ vysvětlil.

On sám už má ve sbírce, kterou založil ve svých patnácti letech, osmdesát pil, na výstavu jich přivezl kolem padesáti. „Je to můj koníček, učím se elektrikářem, ne lesákem, ale nějak mě to táhne,“ svěřil se mladý muž. „Když se po okolí rozneslo, že pily opravuju a sbírám, začali mi je lidé nosit. Něco opravím, něco za pár korun koupím, peníze si vydělávám na brigádách, tu a tam dostanu nějakou zadarmo.“

Nejvíc si cení pily Sankey Aspin z roku 1957. „Používali to na řezání palivového dřeva nebo krácení kulatin, na nějakou tesařinu to nebylo. Má naklápěcí plovákový karburátor,“ přiblížil.

Přehlídku pil v Sedlci mají po druhé, první byla loni v březnu. V říjnu pak pily byly k vidění v hlubockém zámku Ohrada. Pořádá ji Klub přátel motorové pily společně se Spolkem amatérských dřevorubců Tábor a uvidíte ji v sobotu do 21 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin. Vstupné je 50 korun.