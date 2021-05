Podle Karstena Schützeho z geologického úřadu této spolkové země je druhým největším “nalezencem” z doby ledové na německé pevnině. Je asi osm metrů dlouhý a velký jako rodinný domek. Dosud trčela ze země jen asi jeho polovina. Operace měla pokračovat až do pátečního poledne, balvan měl být zvednut o dva a půl metru. Starosta Volker Bartl věří, že bude významným znamením obce. Foto: Deník/Donaukurier/Bernd Wüstneck

Patálie s rozlišováním pohlaví

Firma Audi zavedla mluvu “spravedlivou k pohlavím” a zaměstnanec VW ji za to žene k okresnímu soudu v Ingolstadtu, napsal list Donaukurier (DK).

Vysvětluje, že dotyčný má časté kontakty s pracovníky Audi a má prý také dodržovat zásady vyjadřování, které firma přijala v březnu pro interní a externí písemnou komunikaci. Cílem jeho žaloby je zastavit toto “oportunisticky pokrytecké bláznění” s rušením obecného generického maskulina, pod kterým se měly cítit být osloveny i ženy.

Podle sjednocovací 13stránkové brožurky připravované rok odbornou skupinou mají zaměstnanci “zneviditelnit” třeba do pasivní konstrukce řeči nebo “překlápět” pojmy mužského nebo ženského rodu do genderově citlivého jazyka, například pomocí podtržírka (v textu DK třeba Mitarbeiter_innen) nebo hvězdičky (Fahrer*innen).

List z Ingolstadtu doprovodil text postřehem z Anglie. Porodnice univerzitních klinik Sussex a Brighton navrhly zavést místo pojmu “matky” označení ošetřovaných jako “matky, osoby nebo rodící rodiče”, z mateřského mléka by mohlo být brzy “lidské mléko” nebo “mléko kojící osoby”. Anglický pojem kojení "breastfeeding" (breast vyjadřuje ňadra) by byl změněn na "chestfeeding" (chest je obecně hruď, hrudník, prsa)…

Vídeň se vrací k žití

Ve středu 19. května se ve Vídni opět otevřou kulturní zařízení, gastronomie, hotely i volnočasové a sportovní areály. Školáci se do lavic vrátí už od pondělí 17. května, informuje náš web Martin Landa ze Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR v Praze.

Obyvatelé Vídně se mohou bezplatně otestovat pomocí “kloktacích” PCR testů, které se vyzvedávají v lékárnách a odevzdávají například i v supermarketech či na čerpacích stanicích. V týdnu od 26. dubna i navzdory státnímu svátku vídeňské laboratoře vyhodnotily 202 143 těchto testů.

První dávku očkování získalo přes půl milionu Vídeňanů a kolem 200 000 osob už má očkování ukončeno. Už dříve město ohlásilo, že bude jako první v Evropě prioritně očkovat i těhotné.

Sousedé jsou plusoví v potravinách

Rakouští producenti a výrobci potravin loni poprvé co do hodnoty prodali víc výrobků do zahraničí, než stát dovezl, napsaly OÖN. Objem exportu dosáhl 12,8 miliardy eur. Nejvíc stouply vývozy do Německa – o 6,2 procenta, dovozy odtud naopak poklesly o 3,5 %. Přebytek vzájemné obchodní bilance je 270 milionů eur. Hlavně šlo o zpracovatelské produkty jako energetické nápoje (Red Bull), sýry a uzeniny. Ovoce a zeleniny Rakušané prodali do Německa o čtvrtinu víc, hovězího o 8,5%. Do USA šlo zboží za 1,1 miliardy (+5,1 %), do Itálie za 502 milionů (+0,8 %), do Švýcarska za 313 milionů (+9,1 %).

Vykopali 150 koster

Archeologové našli 150 koster najednou!Zdroj: Deník/PNP

Archeologové našli v Landau na Isaru 150 dobře zachovalých koster ze středověku, napsala PNP. Ležely v místě Zeholfing, kde je upravováno nové centrum. Osídleno byl už před více než 5000 lety. Archeologové při stavebním průzkumu “rozebírali” někdejší hřbitov. Nalezené ostatky jsou pravděpodobně z 8. až 14. století.