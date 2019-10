I díky tomu Karel Gott svým dcerám pravidelně předčítal z pohádkových knih, jejichž autorem je hercův otec Jaromír Sypal, nyní již zesnulý významný jihočeský divadelník, spisovatel a pedagog.

„Kdykoliv tatínek vydal pohádkovou knihu, poslal ji Karlu Gottovi pro jeho dvě tehdy ještě malé dcerky. Panu Gottovi se pohádky velmi líbily, s každou knihou se hned vyfotil,“ vyprávěl Jaroslav Sypal, známý například z filmů Byl jednou jeden polda, kde ztvárnil poručíka Hrubce.

Karel Gott se měl stát i kmotrem jedné z knih Jaromíra Sypala. „Křest se konal v jednom pražském knihkupectví, s jehož zástupci měl ale pan Gott nějaké neshody. Přijít tedy nemohl. Protože se bál, že by to taťka špatně pochopil, od Fandy Jiráska si vzal tatínkovo telefonní číslo. Ten pak vyprávěl: Chlapče, snídám a najednou se mi rozezněl mobil. Byl tam Karel Gott. Omlouval se mi, že nemůže přijít na křest. Vysvětloval, že je to kvůli onomu knihkupectví, že mé pohádky má moc rád.“

První vzpomínku na Karla Gotta má Jaroslav Sypal z roku 1992. „Tehdy hercům pšenka příliš nekvetla, a tak jsem jeden čas působil jako šéf programu v jednom z prvních soukromých rádií v republice. Přišla za mnou paní, říkala, že je sestrou textaře Rostislava Černého, který Karlu Gottovi napsal text k jeho velkému hitu Trezor. Měla útulek pro psy a kočky. Hrozilo, že když do tří týdnů nesežene 300 tisíc, bude muset nechat všechna zvířata utratit. Prosila mě, abych sepsal a nechal odvysílat výzvu, aby posluchači na útulek přispěli,“ popisoval Jaroslav Sypal. Zanedlouho se v sídle rádia objevil Karel Gott s obálkou, ve které bylo 20 tisíc korun. „Nechtěl ani žádné potvrzení.“ Do tří neděl se vybralo asi 400 tisíc, takže útulek byl zachráněn.

Jaroslav Sypal se pak s Karlem Gottem setkal například i při natáčení silvestrovského programu pro televizi Nova. Půl dne s ním sdílel malou šatnu. „Byl to jeden z nejslušnějších lidí, které jsem v životě potkal. Velmi skromný, lidský a přátelský. Až neuvěřitelně na to, kolik toho v životě dokázal. Tehdy jsem mu řekl, že poslední půlstoletí mělo v mých očích dva velikány – Jana Wericha a Karla Gotta,“ doplnil Jaroslav Sypal, jenž má doma Mistrův kalendář i spoustu fotografií s věnováním.

Zpráva o skonu zlatého slavíka zastihla Jaroslava Sypala na konzervatoři, kde učí. „Řekly mi to studentky. Byla to pro mě velká rána.“